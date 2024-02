Olivier Rachet, L’écriture exclusive

Le roman de la rose trémière

Olivier Rachet pro­pose autant un flo­ri­lège, un pam­phlet qu’un plai­sir. Il s’estime appar­te­nir à un “passé catho­lique, héré­tique.” Pas ques­tion de lui en vou­loir au contraire. Car le Malin n’est pas qu’un demi de tel cabot. Il voyage dans la langue et les images en créant des situa­tions qui débloquent le logos et ses syn­di­ca­listes.

“Ma mémoire a conclu un pacte avec la poé­sie du pré­sent et le ciné­ma­to­graphe. Je mour­rai seul, entouré de fleurs de papier et de pel­li­cules”, écrit-il en exerque mais ils fina­lisent en apo­théose l’essentiel : “Me revien­dront quelques frag­ments de cette poé­sie en forme de rose. Le miracle aura eu lieu”. On lui en sait gré.

Salut l’auteur, maître de pro­vo­ca­tions consé­quentes ! Même s’il s’est moqué des écri­vants propres (enfin presque) à s’agiter comme des taupes sor­ties de terre ! Ils s’éclaboussent les uns les autres, tré­pignent de colère. Ces fins limiers sous leurs effets foreurs ne cherchent de fait qu’un contexte et, quoique se vou­lant pro­cu­reurs ou pro­phètes (sou­vent de la fin de monde) bas­culent plu­tôt dans leur bon usage de la sieste autant por­cine que roborative.

Il y a donc de quoi se délec­ter. Ce livre devient ainsi un “bon” usage par­ti­cu­lier. D’un côté, un illet­trisme sour­nois encou­ragé par les réseaux sociaux aux ordres de pseu­dos sous­crip­teurs. Mais il existe aussi, de l’autre, l’homogène des scènes lit­té­raires de la praxis. Elles res­tent en manoeuvres de ges­ti­cu­la­tions his­trionnes. L’auteur contre elles n’est en rien téné­breux. Son bal des folies danse sur le tré­teau de son livre. Sa com­mis­sion essen­tielle module et remo­dèle en ses tran­sits — dans une opi­nion mou­lée, beur­rée mais contre les mots d’ordre — des plai­san­te­ries selon une main d’oeuvre de ser­vice, dont la fabri­ca­tion de cer­tains “prés” pon­giens des­ti­nés à une exploi­ta­tion nécessaire.

jean-paul gavard-perret

Oli­vier Rachet, L’écriture exclu­sive, Tin­bad, Paris, 2024, 130 p. — 15,00 €.