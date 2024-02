Jean-David Morvan & Francesco Biagini, La Princesse de Mars — Première partie

Sur la pla­nète au nom du dieu de la guerre

Usant d’un mode nar­ra­tif qui lui sera fami­lier, Edgar Rice Bur­roughs se déclare en pos­ses­sion de l’étrange manus­crit du capi­taine John Car­ter. Il a connu cette per­sonne hors norme et, confor­mé­ment au vœu du per­son­nage, ne rend publique son contenu que vingt-cinq ans après son décès. Il faut s’attendre à un récit éton­nant car il a vécu sur la pla­nète Mars.

D’abord sol­dat com­bat­tant pour le Sud lors de la guerre de Séces­sion, il est fait pri­son­nier après la défaite du 9 avril 1865. Il s’évade avec un com­pa­gnon, cherche de l’or dans la Wyo­ming. C’est en fuyant des indiens qu’il se cache dans une grotte d’où il est envoyé sur Mars. La dif­fé­rence de gra­vité lui donne des atouts dans les com­bats qu’il doit livrer. Il découvre le fonc­tion­ne­ment d’une com­mu­nauté, apprend la langue et se retrouve rapi­de­ment impli­qué dans la guerre que se livre les Mar­tiens, entre le camp des Rouges, assez civi­li­sés, et celui des Verts, des bar­bares féroces et nomades.

Il devient un per­son­nage impor­tant. Aussi est-il aux pre­mières loges quand arrive un énorme engin volant vite abattu. Il voit les cadavres des hommes et aper­çoit une femme qui a sur­vécu. Il s’agit de Dejah Tho­ris, fille de Mors Kajak. Elle menait une mis­sion d’étude…

Ce livre est écrit alors que Bur­roughs n’a aucune expé­rience pro­fes­sion­nelle dans ce domaine. Lorsqu’il a envoyé ses employés vendre des taille-crayons, qu’il a effec­tué quelques tâches qui lui incombent, il se met à l’écriture dans la plus grand secret par peur du ridi­cule. Il envoie une pre­mière par­tie au direc­teur de The All-Story Maga­zine, qui se montre inté­ressé. Quelques modi­fi­ca­tions, chan­ge­ments et le texte paraît de février à juillet 1912 sous le titre Under the Moons of Mars et sous le pseu­do­nyme de Nor­man Bean.

Avec le sujet de ce roman, Bur­roughs se place au rang des grands pion­niers de la science-fiction. Il met dans ce texte des réfé­rences, des liens avec son passé, ses espé­rances, ses acti­vi­tés pré­cé­dentes et les pré­oc­cu­pa­tions raciales, phi­lo­so­phiques et poli­tiques de l’homme de la rue de l’époque. D’ailleurs, n’avait-il pas signé son livre du nom de Nor­mal Bean qu’un cor­rec­teur pen­sant à une erreur a trans­formé en Nor­man Bean.

Il pro­pose un héros, l’archétype de l’Anglo-Saxon, fort de sa supé­rio­rité d’homme blanc qui lui donne le devoir de civi­li­ser les autres peuples décadents.

Un dos­sier fort docu­menté, à l’iconographie per­ti­nente, de Patrice Loui­net com­plète l’album.

Fran­cesco Bia­gini signe un des­sin assez spec­ta­cu­laire même pour la repré­sen­ta­tion des humains. Les nom­breuses actions sont ren­dues avec le dyna­misme qui sied aux com­bats. La mise en images des Mar­tiens, des décors sur la pla­nète rouge néces­sitent une belle ima­gi­na­tion. Une mise en page écla­tée, cer­taines planches très peu­plées donnent à ce récit une tona­lité bien par­ti­cu­lière.

La prin­cesse Dejah Tho­ris a été l’héroïne de très nom­breux albums, de séries diverses et variées où elle appa­rais­sait très légè­re­ment vêtue de quelques minus­cules mor­ceaux de tis­sus, bijoux et armes. Pour l’instant, le choix des auteurs est tout autre et elle se déplace avec une vêture com­plète… sauf dans le rêve du héros.

La mise en cou­leurs de Hiroyuki Oshima et de The Tribe sou­ligne har­mo­nieu­se­ment les actions et l’atmosphère qui règne.

Une belle adap­ta­tion d’un maître ès–scé­na­rii, servi par une mise en images auda­cieuse donnent à cet album un fort intérêt.

serge per­raud

Jean-David Mor­van (sce­na­rio d’après l’œuvre d’Edgar Rice Bur­roughs), Fran­cesco Bia­gini (des­sin), Hiroyuki Oshima et The Tribe (cou­leur), La Prin­cesse de Mars — Pre­mière par­tie, Glé­nat, coll. “24x32”, octobre 2023, 64 p. — 15,50 €.