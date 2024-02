Le segrete passioni di Casanova per la matematica e la geometria (“Les passions secrètes de Casanova pour les mathématiques et la géométrie”)

La Stampa

Tut­tos­cienze



Le segrete pas­sioni di Casa­nova per la mate­ma­tica e la geo­me­tria

L’altro volto dell’icona del sedut­tore nel sag­gio di Ales­san­dro Marzo Magno

PIERO MARTIN – UNIVERSITÀ DI PADOVA

31 Gen­naio 2024

“Riser­ra­tevi con qualche amico nella mag­giore stanza che sia sotto coverta di alcun gran navi­lio, e quivi fate d’aver mosche, far­falle e simili ani­ma­letti volanti; […]; sos­pen­dasi anco in alto qualche sec­chiello, che a goc­cia a goc­cia vadia ver­sando dell’acqua in un altro vaso di angusta bocca, che sia posto a basso: e stando ferma la nave, osser­vate dili­gen­te­mente come quelli ani­ma­letti volanti con pari velo­cità vanno verso tutte le parti della stanza; […]; le stille cadenti entre­ranno tutte nel vaso sot­to­posto; […]. Osser­vate che avrete dili­gen­te­mente tutte queste cose, ben­ché niun dub­bio ci sia che mentre il vas­sello sta fermo non deb­bano suc­ce­der così, fate muo­ver la nave con quanta si voglia velo­cità ; ché (pur che il moto sia uni­forme e non flut­tuante in qua e in là) voi non rico­nos­ce­rete una minima muta­zione in tutti li nomi­nati effetti, né da alcuno di quelli potrete com­pren­der se la nave cam­mina o pure sta ferma…”.

La lin­gua è quella del 1600 – l’autore infatti è Gali­leo Gali­lei e il brano è tratto da “Il dia­logo sopra i due mas­simi sis­temi del mondo”, pub­bli­cato nel 1632 – ma l’esperienza è ancora valida ai giorni nos­tri: anche su un Frec­cia­rossa che viag­gia a velo­cità uni­forme a 300 chi­lo­me­tri all’ora potete ver­sare l’acqua dalla bot­ti­glietta nel bic­chiere così come lo fareste nella sala d’aspetto della sta­zione. E non può che essere così, dato che l’esperimento, come quelli che Gali­leo imma­gina rea­liz­zati sot­to­co­perta in una nave, è una dimos­tra­zione di una legge fon­da­men­tale della mec­ca­nica clas­sica, il prin­ci­pio della rela­ti­vità gali­leiana. Esso afferma che le leggi della mec­ca­nica sono le stesse in tutti i sis­temi di rife­ri­mento che si muo­vono con velo­cità cos­tante l’uno ris­petto all’altro (il treno e la sta­zione, ad esem­pio), qua­lunque sia la velo­cità cos­tante del moto relativo.

Il contri­buto di Gali­leo segna l’inizio della scienza moderna. Il suo rifiuto del prin­ci­pio di auto­rità in nome del metodo scien­ti­fico che solo sui fatti e le misure basa le sue conclu­sioni, il sos­te­nere con convin­zione la teo­ria elio­cen­trica coper­ni­cana, in oppo­si­zione a quella geo­cen­trica, per l’epoca, sono asso­lu­ta­mente posi­zioni rivo­lu­zio­na­rie, tanto che il fisico pisano ne pagherà per­so­nal­mente le conseguenze.

Oggi tutto ciò lo diamo per scon­tato, ma l’accettazione e la dif­fu­sione della teo­ria coper­ni­cana – in par­ti­co­lare tra le gerar­chie reli­giose – richiese parec­chio tempo e ancora nel ‘700 acca­de­vano situa­zioni come quella des­critta in questo brano, che riporta un evento acca­duto nell’aprile del 1734, su una barca in navi­ga­zione flu­viale tra Vene­zia e Padova. Il gio­vane pro­ta­go­nista – all’epoca aveva nove anni — è anche lui sot­to­co­perta, in cabina insieme alla mamma: “Il letto era basso e non scor­gevo la riva: attra­verso la fines­tra vedevo solo le cime degli alberi che in due file inin­ter­rotte fian­cheg­gia­vano il fiume. La barca andava con moto cosi‘ eguale che non me ne potevo accor­gere; cosi‘, gli alberi che scom­pa­ri­vano rapi­da­mente al mio sguardo sus­ci­ta­rono stu­pore. “Oh madre cara” escla­mai. “Cosa suc­cede? Gli alberi cam­mi­nano!” In quel momento entra­rono i due signori e vedendo il mio sba­lor­di­mento me ne chie­sero il motivo. “Come mai” ris­posi “gli alberi cam­mi­nano?” Essi risero, ma mia madre sos­piro‘ e mi disse in tono com­pas­sio­ne­vole: “E’ la barca che cam­mina, non gli alberi, Ves­titi”. Per nulla inti­mo­rito, con l’aiuto della ragione che si stava sve­gliando in me, colsi subito la causa del feno­meno. “Dunque”, le dissi “anche il Sole sta fermo e siamo noi che ci muo­viamo da Occi­dente a Oriente”. (…)

Un secolo dopo “Il dia­logo sopra i due mas­simi sis­temi del mondo” sos­te­nere la teo­ria elio­cen­trica era ancora per qual­cuno motivo di repri­menda. Per il pro­ta­go­nista della vicenda, ormai adulto quando la scrisse, era, invece, un vanto essere stato da pic­co­lino così sagace. Non sap­piamo se il dia­logo sia real­mente acca­duto, ma è comunque signi­fi­ca­tivo che l’autore abbia usato un esem­pio scien­ti­fico – oggi si direbbe da nerd – per farsi bello nella sua auto­bio­gra­fia inti­to­lata “Sto­ria della mia vita” e pub­bli­cata pos­tuma nel 1825. A mag­gior ragione, per­ché l’allora pers­pi­cace bam­bino altri non era che Gia­como Casa­nova, che nella cultura popo­lare sarebbe dive­nuto famoso non pre­ci­sa­mente per le sue doti scientifiche.

tra­duc­tion :

Les pas­sions secrètes de Casa­nova pour les mathé­ma­tiques et la géo­mé­trie

L’autre visage de l’icône du séduc­teur dans l’essai d’Alessandro Marzo Magno

PIERO MARTIN – Uni­ver­sité de Padoue

31 jan­vier 2024

“Res­tez avec quelques amis dans la plus grande pièce, qu’aucun grand bateau ne couvre, et là vous aurez des mouches, des papillons et d’autres ani­maux volants ; [… ] ; en sus­pen­dant encore quelques seaux au-dessus, qui, goutte à goutte, coulent en ver­sant de l’eau dans un autre vase de bouche étroite, qui est placé en bas : et le navire res­tant immo­bile, obser­vez avec dili­gence com­ment ces ani­maux volant à la même vitesse vont vers toutes les par­ties de la pièce ; […] les stilles tom­bantes entre­ront toutes dans le vase en ques­tion […]. Obser­vez que vous aurez dili­gem­ment toutes ces choses, bien qu’il n’y ait aucun doute que si le vais­seau est immo­bile cela ne devrait pas se pas­ser ainsi, faites bou­ger le bateau avec la vitesse que vous vou­lez ; car (bien que le mou­ve­ment soit uni­forme et ne fluc­tue pas ici et là) vous ne recon­naî­trez pas une moindre muta­tion dans tous les effets nom­més, ni par aucun d’eux vous ne com­pren­drez si le bateau marche ou reste immobile…”.

La langue est celle du 16ème siècle — l’auteur est en effet Gali­leo Gali­lei et le pas­sage est tiré du Dia­logue sur les deux grands sys­tèmes du monde, publié en 1632 — mais l’expérience est encore valable de nos jours : Même sur un Frec­cia­rossa [train à grande vitesse ita­lien, ndt.] qui roule à vitesse uni­forme à 300 kilo­mètres à l’heure, vous pou­vez ver­ser l’eau de la bou­teille dans le verre comme vous le feriez dans la salle d’attente de la sta­tion. Et cela ne peut qu’être le cas, puisque l’expérience, comme celles que Gali­lée ima­gine réa­li­sées sous le pont d’ un navire, est une démons­tra­tion d’une loi fon­da­men­tale de la méca­nique clas­sique, le prin­cipe de la rela­ti­vité gali­léenne. Il affirme que les lois de la méca­nique sont les mêmes dans tous les sys­tèmes de réfé­rence qui se déplacent à vitesse constante les uns par rap­port aux autres (le train et la gare, par exemple), quelle que soit la vitesse constante du mou­ve­ment rela­tif.

La contri­bu­tion de Gali­lée marque le début de la science moderne. Son rejet du prin­cipe de l’autorité au nom de la méthode scien­ti­fique qui ne fonde ses conclu­sions que sur les faits et les mesures, en sou­te­nant avec convic­tion la théo­rie hélio­cen­triste coper­ni­cienne, par oppo­si­tion à la théo­rie géo­cen­triste, pour l’époque, est abso­lu­ment une posi­tion révo­lu­tion­naire, de sorte que le phy­si­cien pisan en paiera per­son­nel­le­ment les conséquences.

Aujourd’hui, tout cela, nous le tenons pour acquis, mais l’acceptation et la dif­fu­sion de la théo­rie coper­ni­cienne — en par­ti­cu­lier parmi les hié­rar­chies reli­gieuses — a pris beau­coup de temps et des situa­tions comme celle décrite dans ce pas­sage au XVIIIème siècle se pro­dui­saient encore, pas­sage qui relate un évé­ne­ment sur­venu en avril 1734, sur un bateau en navi­ga­tion flu­viale entre Venise et Padoue. Le jeune pro­ta­go­niste — qui à l’époque avait neuf ans — est lui aussi sous le pont, en cabine avec sa mère :“Le lit était bas et je ne voyais pas la rive : à tra­vers la fenêtre, je ne voyais que les cimes des arbres qui, en deux ran­gées inin­ter­rom­pues, bor­daient la rivière. Le bateau avan­çait avec un mou­ve­ment si égal que je ne pou­vais pas m’en aper­ce­voir ; ainsi, les arbres qui dis­pa­rais­saient rapi­de­ment à mon regard sus­ci­taient mon émer­veille­ment. “Oh mère ché­rie” m’exclamé-je. “Que se passe-t-il ? Les arbres marchent !” A ce moment-là, deux mes­sieurs entrèrent et, voyant mon éton­ne­ment, ils m’en deman­dèrent la rai­son. “Pour­quoi”, dis-je, “les arbres marchent-ils ?” Ils rirent, mais ma mère sou­pira et me dit avec un ton com­pa­tis­sant : “C’est le bateau qui avance, pas les arbres !” Pas du tout inti­midé, avec l’aide de la rai­son qui se réveillait en moi, je sai­sis immé­dia­te­ment la cause du phé­no­mène. “Donc”, lui dis-je, “le Soleil lui aussi reste immo­bile et c’est nous qui nous dépla­çons d’Occident en Orient”. (…)

Un siècle plus tard, le Dia­logue des deux grands sys­tèmes du monde qui sou­te­nait la théo­rie hélio­cen­triste était encore pour quelqu’un un motif de répri­mande. Pour le pro­ta­go­niste de l’histoire, désor­mais adulte quand il l’a écrite, c’était, au contraire, une fierté d’avoir été un enfant si sagace. Nous ne savons pas si ce dia­logue s’est réel­le­ment pro­duit, mais il est signi­fi­ca­tif que l’auteur ait uti­lisé un exemple scien­ti­fique — on dirait un “nerd” d’aujourd’hui — pour se mettre en valeur dans son auto­bio­gra­phie inti­tu­lée His­toire de ma vie et publiée à titre post­hume en 1825. A plus forte rai­son, parce que l’enfant alors pers­pi­cace n’était autre que Gia­como Casa­nova qui, dans la culture popu­laire, allait deve­nir célèbre pour autre chose pré­ci­sé­ment que ses qua­li­tés scientifiques.

[Ales­san­dro Marzo Magno, Casa­nova, éd. Laterza, novembre 2023, 336 p. — 20,99 €. — ndt]

