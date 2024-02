Pierre Voélin, Y.

Célé­bra­tion

L’ode de l’amour de l’Y et de son isthme crée un bord presque abys­sal de la parole et de son vide là où il avance et détruit : “je saigne – et le sel vient sur ma langue / tel est ce voyage dans les plis de tes robes / sans le crâne des morts / ni la tris­tesse des lunes à tes genoux”, écrit le poète d’où semble rejaillir les figures emblé­ma­tiques de Laure et de Béa­trice sous le signe de l’accueil de l’étranger et d’une jeune femme.

Nausi­caa devient le che­min qui s’égare au milieu des végé­ta­tions, des roches et sur­tout en de frêles pen­sées. Elles réaf­firment sans honte ou opprobre le droit à l’humanité la plus com­mune et des lois du sen­ti­ment, en de tels échos surprenants.

Toujours avec un souci du silence et de prière, Pierre Voé­lin est la recherche d’une vérité de sur­vie. Ses propres lita­nies inventent un espace soli­daire où s’active une main qui veut recoudre la vie en avan­çant.

En de tels tels poèmes blot­tis dans un simple pays de viorne et de lierre se recon­naît le pays pre­mier de l’existence. Rien n’a lieu que sa présence.

jean-paul gavard-perret

Pierre Voé­lin, Y., Illus­tra­tions de Gérard Titus-Carmel., Fat Mor­gana, Font­froide le Haut, 2024, 40 p. — 14,00 €.