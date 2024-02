Yann & Olivier Taduc, XIII Trilogy : Jones — t.01 : “Azur Noir”

Avec Yann aux commandes…

Après la série des one shot XIII Mys­tery, dont chaque album explo­rait le par­cours d’un per­son­nage de la série mère, voici XIII Tri­logy, qui conti­nue d’éclairer les zones d’ombre des héros de XIII, mais cette fois sur trois volumes.

Pour le pre­mier trip­tyque, Yann et Oli­vier Taduc s’emparent du passé du major Jones, actrice majeure des aven­tures du célèbre amné­sique. Une évi­dence pour le scé­na­riste qui avait déjà signé l’histoire de XIII Mys­tery : Lit­tle Jones, évo­ca­tion de la jeu­nesse de l’héroïne dans le ghetto de Chi­cago. Avec XIII Tri­logy : Jones, on la retrouve jeune pilote de chasse en phase d’apprentissage.

Croisera-t-elle la route de son frère Mar­cus, pri­son­nier en cavale, com­pa­gnon de route de mili­tants radi­caux ins­pi­rés par les Black Pan­thers ? Au rythme d’un volume par an, Yann et Oli­vier Taduc vont démê­ler les fils de cette rela­tion fami­liale sur fond de ten­sions sociales dans les États-Unis du début des années 1970.

Sur la base aéro­na­vale de Patuxent, sur la côte est des États-Unis, le sous-lieutenant Jones montre l’étendue de ses qua­li­tés de pilote à ses ins­truc­teurs. À 45000 kilo­mètres de là, son frère Mar­cus dévoile, lui, ses com­pé­tences dans le domaine élec­tro­nique en s’évadant de la pri­son cali­for­nienne où il pur­geait sa peine depuis dix ans. Ses com­pa­gnons d’évasion sont deux membres des Red Power War­riors, un groupe d’activistes amé­rin­diens bien connu du FBI.

Alors que son frère se laisse entraî­ner dans l’action vio­lente et illé­gale des War­riors en s’emparant de l’îlot aban­donné d’Alcatraz, la sœur suit un rude appren­tis­sage au sein de l’US Navy. Mais l’arrivée du nou­vel ins­truc­teur de pilo­tage, vété­ran de guerre en Asie, revêche mais encore frin­gant, va bous­cu­ler la rou­tine des cours et bou­le­ver­ser sen­ti­men­ta­le­ment Jones…

serge per­raud

Yann (scé­na­rio), Oli­vier Taduc (des­sin) & Bruno Tatti (cou­leurs), XIII Tri­logy : Jones — t.01 : Azur Noir, Dar­gaud, Octobre 2023, 48 p. — 13,00 €.