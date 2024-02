Vincent Haegele, Vienne sous le soleil d’Austerlitz

Vienne occu­pée

Si le mot “occu­pa­tion” nous ren­voie à nos mal­heurs de la Seconde Guerre mon­diale, il a ten­dance aussi à nous faire oublier, à nous Fran­çais, que nous avons été des occu­pants. Bien des capi­tales euro­péennes sont tom­bées entre nos mains, notam­ment pen­dant l’épopée napo­léo­nienne.

Et c’est tout le mérite de la série de livres, lan­cée par les édi­tions Passés/Composés avec Vincent Hae­gele comme maître d’œuvre, de nous le rappeler.

C’est avec Vienne, cité impé­riale, deve­nue le cœur du sys­tème des Habs­bourg que s’ouvre ce vaste récit. L’une de ses qua­li­tés consiste à ana­ly­ser la période du Pre­mier Empire à tra­vers le prisme des vain­cus, et non avec un regard franco-français, d’autant plus, que Vincent Hae­gele ne se limite pas aux hautes sphères poli­tiques, autour de l’Empereur Fran­çois II, mais nous entraîne dans les diverses strates de la société vien­noise qui ont dû com­po­ser avec l’occupation française.

Car il s’agissait bien d’une occu­pa­tion réa­li­sée dans le cadre de la cam­pagne de 1805 auréo­lée de la vic­toire d’Austerlitz. Une occu­pa­tion avec toutes les consé­quences pos­sibles, cha­cune étant décryp­tée par l’auteur: l’évacuation de la capi­tale par son élite poli­tique, l’installation des vain­queurs dans les palais aban­don­nés, l’approvisionnement de la cité déjà très peu­plée, le main­tien de l’ordre, les actes de résis­tance, l’attitude des sol­dats fran­çais à l’égard des Vien­nois, et des Vien­noises, les sanc­tions contre les exac­tions, la ges­tion des infor­ma­tions et des rumeurs.

Rien ne semble man­quer à cette étude très pré­cise., pas même les consé­quences sur le moyen terme de l’occupation de Vienne, à savoir la dis­so­lu­tion du Saint-Empire romain germanique.

Un livre ori­gnal et dense en somme.

fre­de­ric le moal

Vincent Hae­gele, Vienne sous le soleil d’Austerlitz, Passés/Composés, jan­vier 2024, 268 p. — 21,00 €.