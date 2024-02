Christophe Ono-dit-Biot, Trouver refuge

…contre la tyrannie !

Le lec­teur est convié à décou­vrir nombre de sujets qui se croisent, se recoupent, se mêlent dans une dys­to­pie hale­tante. C’est d’abord une fan­tas­tique rela­tion entre un père et sa fille, un père qui sou­haite lui trans­mettre les élé­ments néces­saires pour qu’elle puisse tra­cer sa voie dans la vie qui l’attend. C’est avec Mina, le por­trait d’une femme, une femme lumi­neuse (mais ne le sont-elles pas toutes !) qui va tout faire pour sau­ver le père de sa fille et sa fille. C’est Irène, cette gamine de sept ans qui découvre un uni­vers bien par­ti­cu­lier, celui d’une com­mu­nauté dont les règles de vie sont res­tées les mêmes depuis qua­si­ment un millénaire.

C’est aussi une fic­tion cau­che­mar­desque, l’installation d’un cou­rant poli­tique en Europe qui, sub­ju­guant trop de per­sonnes, prend le pou­voir et éra­dique l’humanisme qui sub­siste encore sur le vieux Conti­nent. Le roman­cier décrit de façon lim­pide son che­mi­ne­ment, son arri­vée au pou­voir, l’installation presque laxiste de cette tyran­nie douce, selon l’expression de Toc­que­ville, une forme nou­velle mais tout aussi effi­cace. Il donne les moyens uti­li­sés, en par­ti­cu­lier le numé­rique, pour ins­til­ler ce cli­mat et faire en sorte qu’il paraisse sédui­sant.

*

Ils fuient. Sacha, Mina et leur fille Irène ont quitté Paris en cati­mini pour rejoindre la Grèce avec l’intention de se réfu­gier sur la Sainte Mon­tagne, celle du mont Athos.

Le régime poli­tique a bien évo­lué en France depuis l’élection d’Alexandre S. alias Papa. Une tyran­nie douce a été ins­tal­lée. Les liber­tés se restreignent de jour en jour, la culture est effa­cée peu à peu.

Mina enseigne l’histoire en Uni­ver­sité. Sacha est un phi­lo­sophe de pla­teau à la télé­vi­sion. Irène, sept ans, fré­quente l’école publique. Mais, lors d’un débat, Sacha pro­nonce une phrase qui semble bien ano­dine quant au passé de Papa. Elle va se révé­ler dévas­ta­trice. Mina subit des inti­mi­da­tions pen­dant ses cours. Sacha est menacé et Irène dis­pa­raît quelques minutes de la sur­veillance de ses parents.

Ils quittent la France mais sont tou­jours sui­vis. Ils ne remarquent rien pen­dant les quelques jours qu’ils passent dans une mai­son­nette grecque prê­tée par une amie. Mais au moment d’embarquer pour la Sainte Mon­tagne, à Oura­no­po­lis, Mina, par sms, presse Sacha de mon­ter sur le bateau avec sa fille et elle disparaît…

Le récit pro­pose nombre d’informations, de don­nées cultu­relles, fait réfé­rence sou­ventes fois à des per­son­nages de la mytho­lo­gie grecque avec des rac­cour­cis sai­sis­sants.

C’est aussi la des­crip­tion his­to­rique et actuelle de cette Sainte Mon­tagne, cette presqu’île grecque cou­pée du monde depuis le XIe siècle quand l’empereur de Byzance offre ce ter­ri­toire à des moines pour se rache­ter de ses péchés. L’existence est ryth­mée par des règles mul­ti­sé­cu­laires. Il en décrit l’origine et le fonc­tion­ne­ment. C’est ainsi que ce ter­ri­toire est inter­dit aux femmes, aux femelles et même aux imberbes. Mais, comme tou­jours, quelques excep­tions sont néces­saires comme des chattes pour chas­ser les sou­ris, des poules pour les œufs…

Avec une écri­ture fluide, un voca­bu­laire relevé, des images très par­lantes, Chris­tophe Ono-dit-Biot pro­pose un superbe récit porté par des per­son­nages atta­chants, d’une grande et belle empa­thie, un hymne aux cultures antiques, à la nature, la beauté et l’amour.

serge per­raud

Chris­tophe Ono-dit-Biot, Trou­ver refuge, Folio n° 7 311, coll. “Romans et récits”, jan­vier 2024, 480 p. — 9,40 €.