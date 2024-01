Isabelle Sivan & Bruno Duhamel, Deux sœurs

Ah, les fratries !

Il est tou­jours éton­nant de consta­ter qu’à l’intérieur d’une fra­trie il peut y avoir des indi­vi­dus bien dif­fé­rents. Quelles causes, quelles rai­sons engendrent cette situa­tion quand ces per­sonnes ont grandi dans les mêmes condi­tions ? C’est en s’appuyant sur ce constat qu’Isabelle Sivan pro­pose l’histoire de ces Deux sœurs

Lise et Camille Dutilleul ne par­tagent qu’une seule chose, une mai­son, la mai­son où elles ont vécu depuis leur nais­sance. Camille, l’aînée, est ensei­gnante, musi­cienne, s’essayant à de nom­breux ins­tru­ments. Elle a une allure baba­cool. Lise, la cadette, est une jeune femme éner­gique et spor­tive. Elle tra­vaille dans la finance et adore le foot.

Elles occupent la mai­son cou­pée en deux, cha­cune ayant son entrée, le 3 et le 3 Bis, un mor­ceau de ter­rain séparé par un mur. Et lorsqu’elles s’adressent la parole, c’est pour faire des reproches. Camille a une chatte qui se plaît bien dans les deux par­ties, occa­sion­nant des récri­mi­na­tions. Aussi, quand elles reçoivent une lettre du pro­prié­taire qui veut vendre, elles se retrouvent devant un gros pro­blème. Certes, elles sont prio­ri­taires mais…

Tout au long du récit, ponc­tué de péri­pé­ties et rebon­dis­se­ments, les deux jeunes femmes échangent acri­mo­nies et cri­tiques. Lise, qui gagne bien sa vie, se fait repro­cher son argent alors qu’elle dénigre Camille et ses mois de vacances en tant qu’enseignante. Si l’une aime culti­ver des fleurs et entre­te­nir un gazon, l’autre n’apprécie pas ce genre d’activité, ce qui offre une source de dis­corde avec la chatte qui va grat­ter les mas­sifs.

La scé­na­riste décrit deux uni­vers bien dif­fé­rents quand elles réunissent leurs connais­sances et amis.

Les des­sins et la mise en cou­leurs sont l’œuvre de Bruno Duha­mel. Ils ont eu l’occasion de tra­vailler ensemble sur Le Voyage d’Abel (Ama­ranthes — 2014) nouant une cer­taine com­pli­cité qui se res­sent dans le rendu gra­phique.

Pour mettre en images cette cou­pure, il pro­pose des planches scin­dées en deux offrant ainsi un effet miroir sai­sis­sant. Cette symé­trie, cepen­dant, bloque la plu­part des pos­si­bi­li­tés offertes par la pers­pec­tive tra­di­tion­nelle. Il a usé de la pers­pec­tive faciale avec brio don­nant le moins de défor­ma­tions pos­sibles. Il se sert de la cou­leur pour accen­tuer la dif­fé­ren­tia­tion entre les deux par­ties de la mai­son, entre les deux sœurs. Et le résul­tat est fort réussi.

Faire connais­sance avec ces Deux Sœurs est un grand plai­sir pour le ton du scé­na­rio, ses déve­lop­pe­ments et pour le gra­phisme assez ori­gi­nal de Bruno Duhamel.

serge per­raud

Isa­belle Sivan (scé­na­rio) & Bruno Duha­mel (des­sins et cou­leurs), Deux sœurs, Édi­tions Bam­boo, label “Grand Angle”, jan­vier 2024, 72 p. — 16,90 €.