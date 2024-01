Viviane Moore, La dernière enquête du Bureau des affaires extraordinaires

Entre super­sti­tions et prophéties

C’est le Paris de la fin de la Renais­sance, en ce mois gla­cial de jan­vier 1588, que la roman­cière prend pour cadre d’une nou­velle et der­nière (?) enquête menée par Jean du Mon­cel le héros de la série Alchi­mie (10/18). Ce roman peut être consi­déré comme un qua­trième tome. C’est l’affrontement entre les ultras catho­liques menés par les Guise et les Valois entou­rés des Quarante-Cinq.

Ce Bureau, une société sécrète com­po­sée de dix membres sous l’autorité de Jean du Mon­cel, a été créé par Loys de Vil­le­neuve lors de l’accession au trône d’Henri II. Il est chargé de gérer les des­sous des affaires d’État mais aussi de sombres affaires cri­mi­nelles.

Celle qui est à l’ordre du jour, ce 25 jan­vier, tourne autour du roi accusé de sor­cel­le­rie, de faire obla­tions au diable. Des pam­phlets cir­culent ali­men­tés par les Guise qui veulent accé­der au trône. Le peuple gronde car la vie est dif­fi­cile et le train de vie dis­pen­dieux du roi irrite. Il semble que la seule solu­tion soit d’éliminer le duc de Guise si l’on veut sau­ver le roi Henri III.

Mais paral­lè­le­ment, une série de meurtres mobi­lise leur atten­tion quand on découvre le corps d’une jeune lavan­dière au Port-au-Foin. Elle porte de très vilaines bles­sures. La rumeur d’un loup-garou se répand. Des témoins affirment l’avoir vu.

C’est un méde­cin des morts qui, à par­tir d’un registre, constate une régu­la­rité dans ces tue­ries. Elles sont liées à la pleine lune. Et la pro­chaine n’est que dans quelques jours. Une course contre la montre s’engage pour les com­mis­saires du Châtelet…

L’intrigue mobi­lise nombre de per­son­nages his­to­riques de pre­mier plan qui jouent leur rôle et qui s’intègrent bien dans la trame roma­nesque. Avec son héros et sa famille, qu’il a mise à l’abri dans son domaine bre­ton, l’auteure retrace des évé­ne­ments authen­tiques et conçoit une intrigue nour­rie d’une connais­sance appro­fon­die de la période. Ce roman est par­ti­cu­liè­re­ment docu­menté.

Viviane Moore donne une belle place au métier de bour­reau, les condi­tions de vie de ceux-ci et de leurs proches. Ils sont indis­pen­sables mais reje­tés, contraints à la dis­cré­tion, voire l’anonymat. Elle met en lumière, et c’est peu fré­quent, les retom­bées psy­cho­lo­giques après la tor­ture et la mise à mort des condamnés.

En fin de volume, l’auteure livre nombre de notes et d’illustrations sur les per­son­nages authen­tiques, sur les mesures, les poids et le temps.

Ce roman se révèle pas­sion­nant pour son coté his­to­rique bien étayé, pour son intrigue et pour la gale­rie des protagonistes.

serge per­raud

Viviane Moore, La der­nière enquête du Bureau des affaires extra­or­di­naires, Édi­tions 10/18, coll. “Polar”, octobre 2023, 288 p. — 15,90 €.