Astérix poursuit ses aventures à Citéco jusqu’au 21 avril 2024

Nos irré­duc­tibles Gau­lois pro­longent leurs aven­tures à Citéco jusqu’au 21 avril ! L’exposition a conquis Lutèce et pour­suit son suc­cès pour une leçon d’économie un peu particulière… Depuis le 21 octobre, c’est au cœur de Citéco et de son sin­gu­lier hôtel Gaillard que nos héros vous donnent rendez-vous. Et une pro­messe, celle d’une expo­si­tion immer­sive et par­ti­ci­pa­tive pour mieux sai­sir les grands concepts éco­no­miques à tra­vers les aven­tures d’Astérix, tout en s’amusant !

Les aven­tures d’Astérix et Obé­lix, créées par deux auteurs de génie — René Gos­cinny et Albert Uderzo —, sont bien plus qu’une simple paro­die de l’Histoire. Au fil de leur péri­pé­ties et des albums, les lec­teurs y découvrent une ana­lyse sub­tile et gen­ti­ment moqueuse du monde dans lequel nous vivons, y com­pris, ô sur­prise, l’économie et ce qu’elle reflète de nos vices et ver­tus. Car Asté­rix, l’irrésistible Gau­lois, est for­cé­ment, comme nous tous et sans le savoir, un acteur de la vie économique.

Avec cette expo­si­tion, Citéco vous invite à pas­ser à la loupe les albums de cet immense suc­cès (393 mil­lions d’albums ven­dus dans le monde) et de décou­vrir au fil des pages et des cases, de nom­breux thèmes éco­no­miques de façon ludique à tra­vers jeux, films, dis­po­si­tifs sen­so­riels, appli­ca­tions numé­riques et autres quiz.

Bon voyage en éco­no­mie, par Toutatis !