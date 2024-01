Eric Schnakenbourg, La quasi-guerre. Le conflit entre la France et les États-Unis, 1796–1800

La guerre inconnue

Les his­to­riens amé­ri­cains l’appellent la “quasi-guerre”, expres­sion par­ti­cu­lière pour dési­gner cette situa­tion hors du com­mun qui a vu les États-Unis et la France rompre leurs rela­tions diplo­ma­tiques, enga­ger leurs navires dans des opé­ra­tions navales, essen­tiel­le­ment concen­trées dans les Antilles, au prix de pertes humaines éle­vées, mais sans aucune décla­ra­tion de guerre.

C’est tout le mérite d’Eric Schna­ken­bourg de sor­tir des oubliettes de l’histoire cet épi­sode méconnu des tumul­tueuses rela­tions franco-américaines, dans un livre pas­sion­nant, écrit avec clarté et nourri de très bonnes sources.

Tout repose en réa­lité sur un mal­en­tendu ori­gi­nel. Les Fran­çais ont com­mis une triple méprise: croire que leur aide en faveur de l’indépendance ferait des Amé­ri­cains leurs éter­nels obli­gés ; pen­ser que la Révo­lu­tion de 1789 rap­pro­che­rait plus encore les deux peuples ; attendre des États-Unis une neu­tra­lité bien­veillante et favo­rable à leurs inté­rêts dans la guerre oppo­sant Paris à Londres.

Or, la force des liens cultu­rels et com­mer­ciaux, au sein de cet uni­vers anglo-saxon tout aussi pré­gnant de nos jours, main­te­nait une proxi­mité entre anciens colo­ni­sés et anciens colo­ni­sa­teurs que la France ne pou­vait battre en brèche. Le jeune État était trop atta­ché à son indé­pen­dance, à sa sou­ve­rai­neté, à son hon­neur pour deve­nir un satel­lite fran­çais. Sa volonté d’équidistance dans la guerre com­mer­ciale franco-britannique lui valut une ran­cœur de la Répu­blique qui condui­sit à une guerre de course intense.

Au-delà de ces faits, le livre nous plonge dans les débuts de la vie poli­tique amé­ri­caine, autour des trois pre­miers pré­si­dents (Washing­ton, Adams et Jef­fer­son) qui posèrent les fon­da­men­taux d’un pro­gramme poli­tique inté­rieur et exté­rieur, depuis le bipar­tisme jusqu’à la créa­tion de l’US Navy.

La quasi-guerre consti­tua en fait un point de départ capi­tal de l’épopée amé­ri­caine. Cet ouvrage le démontre avec brio.

fre­de­ric le moal

Eric Schna­ken­bourg, La quasi-guerre. Le conflit entre la France et les États-Unis, 1796–1800, Tal­lan­dier, jan­vier 2024, 312 p. — 22,50 €.