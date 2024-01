Maxe L’Hermenier, Alexis Sentenac & Brice Cossu, Wahkan

Combattre l’Apocalypse…

En 1889, la ville de Paris est deve­nue le centre du monde avec l’Exposition Uni­ver­selle. Rien ne doit enta­cher la fête. Pour­tant, sur la tour Eif­fel nou­vel­le­ment ouverte au public, les meurtres se mul­ti­plient. C’est un couple illé­gi­time qui découvre le troi­sième cadavre sus­pendu à une des pou­trelles de l’étage.

L’inspectrice Éléo­nore Kowalski est en charge de l’affaire. Son men­tor étant parti en retraite, elle est secon­dée par un jeune tout droit sorti du Minis­tère. Or, la pre­mière ren­contre est bien dif­fé­rente de ce qu’elle ima­gi­nait. Jules Cas­ti­gnac est bien moins jeune qu’elle pen­sait et fait preuve d’un sérieux aplomb.

L’assassin, qui semble tout connaître de la tour, est éva­nes­cent. Un nom se dégage de la liste des sus­pects, une petite frappe qui s’est auto­pro­cla­mée roi de Mont­martre. Mais Éléo­nore et son assis­tant ont fort à faire quand ils réus­sissent à le loca­li­ser. Or, un nou­veau meurtre l’innocente. C’est alors une cas­cade de décou­vertes, toutes plus éton­nantes les unes que les autres, qui va ame­ner l’inspectrice à …

Entre­mê­lant une intrigue de type poli­cier avec des don­nées éso­té­riques, le scé­na­riste construit un récit assez sur­pre­nant qui semble faire feu de tout bois. Ainsi, le titre fait réfé­rence à une légende amé­rin­dienne qui pré­dit l’arrivée du Wah­kan — Divin – lors de l’avènement de l’Apocalypse. Cette série de meurtres prépare-t-elle cet évé­ne­ment qui fera renaître les fidèles qui lui auront consa­cré sa vie ?

Face à cette menace, le scé­na­riste ins­talle un couple d’enquêteurs dyna­miques, fai­sant une belle place à une femme, d’autant que celles-ci devaient être rares dans la police pen­dant l’Exposition. Buf­falo Bill et son cirque, pré­sents à Paris pen­dant cette période avec son fameux spec­tacle Wild West Show, intègre de curieuse manière l’intrigue. Si la mode st au tatouage, celui-ci a eu de tout temps une signi­fi­ca­tion mys­té­rieuse qui iden­ti­fiait des fidèles.

Le gra­phisme néces­site l’intervention de trois auteurs. Le des­sin se par­tage entre Alexis Sen­ta­nac (Le Triomphe de Zor­glub — Dupuis) et Brice Cossu (FRNCK — Dupuis). La mise en cou­leurs est l’œuvre de Piky Hamil­ton. Le gra­phisme est très dyna­mique, que ce soit dans les actions, dans la ges­tuelle de per­son­nages atta­chants ou dans la suc­ces­sion de pour­suites éche­ve­lées.

Les auteurs ont retenu un côté moderne. Il faut oublier les vête­ments por­tés à l’époque qui engon­çaient les indi­vi­dus, de même que la flèche mise en place sur Notre-Dame par Eugène Viollet-le-Duc.

Un album qui se découvre avec inté­rêt pour pas­ser un bon moment de lecture.

serge per­raud

Maxe L’Hermenier (scé­na­rio), Alexis Sen­te­nac & Brice Cossu (des­sin), Piky Hamil­ton (cou­leur), Wah­kan, Dupuis, Coll. “Grand Public”, jan­vier 2024, 72 p. — 15,50 €.