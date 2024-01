Forza Jean-Paul !

Les lec­trices et lec­teurs atten­tifs et régu­liers du litteraire.com (ils sont plus de 30 000 abon­nés…) l’auront remar­qué : depuis près de 15 jours main­te­nant, l’une des plumes les plus actives du site ne pro­pose plus ces chro­niques et autres cri­tiques déli­vrées d’habitude avec un infa­ti­gable rythme de métro­nome : c’est que notre ami et fidèle col­la­bo­ra­teur jean-paul gavard-perret, vic­time d’un impor­tant pro­blème de santé, n’est plus en état pour l’heure de s’adonner à son acti­vité favo­rite, qui comble tant les nobles ama­teurs dans nos colonnes de la cri­tique de l’actualité éditoriale.

lelitteraire.com, sur le point de fêter l’anniversaire de ses 20 ans de pré­sence sur la toile (il a été créé début février 2004), n’a dans ce contexte pas l’esprit à la joie et sou­haite à son pro­li­fique col­la­bo­ra­teur, res­pon­sable des Rubrique “Arts et Poé­sie”, pour­voyeur en chef de celle dite “Echos d’Italie / Echi dell’Italia” et auteur ici de 5900 articles (record absolu tout de même !) depuis son 1er “papier” en jan­vier 2012, le meilleur des réta­blis­se­ments, dans l’attente de son retour.

Cher Jean-Paul,

Forza !

Tu nous manques déjà trop, toute la rédac­tion t’attend et t’espère, remets-toi bien et au plai­sir de te lire prochainement !

Fré­dé­ric Grol­leau

Direc­teur de la publication