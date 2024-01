Il miracolo delle Ande : la storia dell’aereo schiantatosi nel 1972. « Cannibali per sopravvivere » (“Le miracle des Andes : l’histoire de l’avion qui s’est écrasé en 1972. « Cannibales pour survivre »”)

Corriere della Sera

Il mira­colo delle Ande: la sto­ria dell’aereo schian­ta­tosi nel 1972.

« Can­ni­bali per sopravvivere »

di Vale­ria Vignale

il 13 gen­naio 2024

Una scena di «La società della neve», di Juan Anto­nio Bayona, can­di­dato dalla Spa­gna agli Oscar e da pochi giorni su Netflix

Torna con un film -«La società della neve» — la sto­ria dei 16 soprav­vis­suti all’incidente aereo avve­nuto nel 72 sulle Ande, a 4mila metri. Ven­nero ritro­vati tre mesi dopo: erano stati cos­tretti a cibarsi dei com­pa­gni. Il regista Bayona: «Per loro fu un’esperienza mis­tica». Le foto dei sopravvissuti

«Non c’è gesto d’amore più grande che dare la vita per gli amici». Dif­fi­cile imma­gi­nare che pos­sano essere le ultime parole dette, o pen­sate, dal mori­bondo di un disas­tro aereo: in che modo si sarebbe sacri­fi­cato per sal­vare gli altri? Tutto si spiega con un luogo e una data: Cor­di­gliera delle Ande, 13 ottobre 1972. Quel giorno inizia una sto­ria di soprav­vi­venza tra le più inau­dite dell’ultimo secolo.

LO SCHIANTO E LA FAME: ALCUNI ARRIVARONO A PRONUNCIARE UNA SORTA DI TESTAMENTO BIOLOGICO, IL DONO SALVIFICO DI SÈ AGLI ALTRI NELL’EVENTUALITÀ DI MORTE

Un Fair­child FH-227D della Forza aerea uru­guaiana, par­tito da Mon­te­vi­deo per por­tare una squa­dra di rugby a San­tiago del Cile, si schianta tra neve e ghiacci della Valle delle Lacrime, a 4mila metri di alti­tu­dine, nel ter­ri­to­rio del comune argen­tino di Malargüe. Dei 45 pas­seg­geri, tra cui i gio­vani gio­ca­tori con amici e parenti, se ne sal­vano inizial­mente 29. I soc­corsi lati­tano, depi­stati come sono dalle ultime, erro­nee comu­ni­ca­zioni del pilota in balìa del mal­tempo. Nell’attesa i soprav­vis­suti ten­tano l’impossibile per resis­tere. Si rifu­giano nella car­linga dell’aereo, soc­cor­ren­dosi e curan­dosi le ferite, usando indu­menti estratti dalle vali­gie e stando uno addosso all’altro per non conge­lare nelle notti a meno 30 gradi. E dopo 11 giorni, per non morire di fame, si tor­men­tano sulla scelta più estrema e dis­tur­bante: cibarsi dei corpi di chi non ce l’ha fatta. Anche se il solo pen­siero fa loro orrore, se fa a pugni con l’etica e la reli­gione oltre che con lo sto­maco. Alcuni arri­vano a pro­nun­ciare una sorta di tes­ta­mento bio­lo­gico, il dono sal­vi­fico di sè agli altri nell’eventualità di morte. Even­tua­lità che si fa cer­tezza per altri 13 con l’arrivo di tem­peste e valanghe.

«L’AMICIZIA HA TRASFORMATO IL CANNIBALISMO IN SCELTA LACERANTE MA PERDONABILE E LA GENEROSITÀ DEI MORIBONDI CHE SI SONO OFFERTI HA DATO, PARADOSSALMENTE, UN SENSO ALLA LORO MORTE»

Alcuni dei 16 soprav­vis­suti foto­gra­fati dai primi soc­cor­ri­tori giunti sul luogo del disas­tro tre mesi dopo l’incidente, nel dicembre 1972

———

tra­duc­tion :

Le miracle des Andes : l’histoire de l’avion qui s’est écrasé en 1972.

« Can­ni­bales pour survivre »

par Vale­ria Vignale

le 13 jan­vier 2024

Une scène du « Cercle des neiges », de Juan Anto­nio Bayona, can­di­dat aux Oscars pour l’Espagne et depuis quelques jours sur Netflix

Retour avec un film -«Le cercle des neiges» — l’histoire des 16 sur­vi­vants de l’accident d’avion sur­venu en 72 dans les Andes, à 4000 mètres. Ils furent retrou­vés trois mois plus tard : ils avaient été contraints de se nour­rir de leurs com­pa­gnons. Le réa­li­sa­teur Bayona : « Pour eux, ce fut une expé­rience mys­tique ». Les pho­tos des survivants

« Il n’y a pas de geste d’amour plus grand que de don­ner sa vie pour ses amis ». Dif­fi­cile d’imaginer que cela puisse être les der­niers mots pro­non­cés, ou pen­sés, par le mori­bond d’une catas­trophe aérienne : com­ment se sacrifierait-il pour sau­ver les autres? Tout s’explique par un lieu et une date : Cor­dillère des Andes, 13 octobre 1972. Ce jour-là com­mence une his­toire de sur­vie parmi les plus inou­bliables du siècle dernier

LE CRASH ET LA FAIM : CERTAINS ARRIVÈRENT À PRONONCER UNE SORTE DE TESTAMENT BIOLOGIQUE, LE DON SACRIFICIEL DE SOI AUX AUTRES DANS L’ÉVENTUALITÉ DE LA MORT

Un Fair­child FH-227D de la Force aérienne uru­guayenne, parti de Mon­te­vi­deo pour emme­ner une équipe de rugby à San­tiago du Chili, s’écrase dans la neige et les glaces de la Val­lée des Larmes, à 4000 mètres d’altitude, sur le ter­ri­toire de la com­mune argen­tine de Malargüe. Sur les 45 pas­sa­gers, dont les jeunes joueurs avec leurs amis et leur famille, 29 sont sau­vés. Les secours sont éga­rés, détour­nés des der­nières com­mu­ni­ca­tions erro­nées du pilote à la merci du mau­vais temps. En atten­dant, les sur­vi­vants tentent l’impossible pour résister.

Ils se réfu­gient dans la car­lingue de l’avion, se secourent et se soignent, uti­li­sant des vête­ments tirés des valises et se tenant l’un au contact l’autre pour ne pas geler pen­dant les nuits à moins 30 degrés. Et après 11 jours, pour ne pas mou­rir de faim, ils se tour­mentent quant au choix le plus extrême et le plus déran­geant : se nour­rir des corps de ceux qui n’ont pas sur­vécu. Même si cette seule pen­sée leur fait hor­reur, si elle s’oppose à l’éthique et à la reli­gion en plus de l’estomac. Cer­tains arrivent à pro­non­cer une sorte de tes­ta­ment bio­lo­gique, le don sacri­fi­ciel de soi aux autres dans l’éventualité de la mort. Éven­tua­lité qui devient cer­taine pour les 16 autres avec l’arrivée des tem­pêtes et des avalanches.

« L’AMITIÉ A TRANSFORMÉ LE CANNIBALISME EN CHOIX DÉCHIRANT MAIS PARDONNABLE ET LA GÉNÉROSITÉ DES MORIBONDS QUI SE SONT OFFERTS A DONNÉ, PARADOXALEMENT, UN SENS À LEUR MORT »

Quelques-uns des 16 sur­vi­vants pho­to­gra­phiés par les pre­miers sau­ve­teurs arri­vés sur les lieux de la catas­trophe trois mois après l’accident, en décembre 1972

