Dominique Sylvain, Ingrid et Lola enquêtent — Périlleuses Pyrénées

Un duo de choc !

Périlleuses Pyré­nées est la hui­tième enquête menée par ce duo baroque formé de Lola, une retrai­tée de la police pari­sienne, et d’Ingrid, une amé­ri­caine tren­te­naire.

Lola a com­mencé une car­rière pro­fes­sion­nelle par quelques années d’enseignement avant d’entrer dans la police jusqu’au grade de com­mis­saire. Elle n’hésite pas à inter­ve­nir quand on lui demande de l’aide, quitte à inter­fé­rer avec les enquê­teurs offi­ciels.

Ingrid, une Cali­for­nienne, est venue en France et fait les beaux jours du caba­ret Calypso où elle exé­cute des numé­ros de strip­tease peu communs.

En sep­tembre 1993, Simon, un ber­ger, envoie par acci­dent Vic­tor Bal­dain dans un pré­ci­pice des Pyré­nées. Il vou­lait que celui-ci vende sa villa à des pro­mo­teurs. Mais, entre eux, plane l’ombre de Gabrielle dont l’un est son ami, l’autre son ex-mari.

Ce 15 jan­vier 2023, David, qui perd la tête, s’échappe de ce qu’il consi­dère comme une grande pri­son. Maxime Mon­te­rola, le récent direc­teur de l’Ehpad de Ciboure, pré­vient Arlette, l’épouse de David, de vingt-cinq sa cadette, de la fuite de son vieux mari. Celle-ci refait sa vie avec Guy, un beau pré­di­ca­teur d’une com­mu­nauté évan­gé­lique.

Man­te­rola est là pour trou­ver le moyen de faire vendre les locaux à un pro­mo­teur avide. En remon­tant David dans sa chambre, il obtient une infor­ma­tion qui lui semble valoir beau­coup plus cher que la somme que lui pro­pose son don­neur d’ordre. David sait pour­quoi Simon s’est tué tout der­niè­re­ment. Celui-ci venait régu­liè­re­ment lui rendre visite ainsi qu’à Gabrielle.

Cette der­nière se plaint de la mort de Simon auprès de Béné­dicte, sa fille. Elle ne croit pas au sui­cide. Il vrai qu’il est trou­blant qu’homme, avant de faire un saut de cent soixante-dix mètres, prenne le temps de plier soi­gneu­se­ment sa vieille cape et de lais­ser son por­te­feuille des­sus.

C’est le ven­dredi 20 jan­vier que Lola, qui peine sur La Créa­tion d’Adam de Michel-Ange un puzzle de cinq mille pièces, reçoit l’appel de Béné­dicte qui lui fait part des doutes de sa mère.

Ingrid, après un nou­veau show tor­ride, est libre pen­dant les trois semaines que vont durer les tra­vaux de réfec­tion du caba­ret. Voilà le duo parti pour Biar­ritz. Mais là…

Après la Bre­tagne — Panique en Armo­rique (Robert Laf­font 2023) -, la roman­cière envoie ses enquê­trices à Biar­ritz et sa région. Elle déve­loppe plu­sieurs sujets qui génèrent autant de pistes à suivre pour ten­ter d’aboutir à la vérité. Elle part de situa­tions bien réelles telles que la recherche de ter­rains fort bien pla­cés pour construire des immeubles de luxe, le scan­dale des Ehpad où les pen­sion­naires sont lais­sés presque à l’abandon, mal nour­ris. On peut alors par­ler de mal­trai­tance.

Pour son fonc­tion­ne­ment, mais sur­tout les dis­fonc­tion­ne­ments dans cet éta­blis­se­ment cha­peauté depuis Paris pour faire le maxi­mum de pro­fils, Domi­nique Syl­vain s’appuie sur le livre-reportage de Vic­tor Cas­ta­net : Les Fos­soyeurs (Fayard — 2022).

Ces deux sujets prin­ci­paux ouvrent un large champ en matière de magouilles, de cor­rup­tions, de chan­tages, de menaces voire plus… Les pistes s’enchaînent, se croisent, se perdent. De nou­veaux cadavres viennent alour­dir l’ambiance. Le duo, aidé par Béné­dicte et son fils, que la pré­sence d’Ingrid a sorti de sa dépres­sion, ont fort à faire pour ordon­ner toutes les infor­ma­tions qu’elles col­lectent, les preuves pour confondre les cri­mi­nels et faire écla­ter la vérité.

Une intrigue tonique fort docu­men­tée sur les thèmes abor­dés, des enquê­trices dyna­miques, une belle visite des pay­sages pyré­néens, de la côte basque, un apport très humo­ris­tique des rela­tions entre les per­son­nages, font de ce roman un excellent moment de lec­ture. On en redemande !

serge per­raud

Domi­nique Syl­vain, Ingrid et Lola enquêtent — Périlleuses Pyré­nées, Édi­tions Robert Laf­font, coll. “La Bête Noire”, jan­vier 2024, 312p. — 15,90 €.