Tokyosaï — 1er au 4 février : les temps forts de ce festival dédié à l’art et lifestyle de Tokyo

TOKYOSAÏ : Les Temps forts du Festival COMMUNIQUÉ DE PRESSE — LE 17 JANVIER 2024 Du 1er au 4 février 2024, TOKYOSAÏ , le nou­veau rendez-vous avec le Japon d’aujourd’hui arrive aux Maga­sins Géné­raux à Pan­tin. Cette pre­mière édi­tion pré­sente la diver­sité créa­tive foi­son­nante de Tokyo de manière pluri-disciplinaire : Art, design, gas­tro­no­mie, life­style, musique… La créa­tion contem­po­raine sera le fil rouge de l’événement avec un par­cours à la décou­verte des ins­tal­la­tions de nom­breux artistes émer­gents et confir­més, cer­tains tota­le­ment inédits à Paris. Un concept store et un espace art toys per­met­tront aux visi­teurs d’acquérir des objets japo­nais desi­gns tan­dis qu’un espace gas­tro­no­mie pro­po­sera fin­ger food et dégus­ta­tion de saké. Voici une sélec­tion des six grands temps forts de cette pre­mière édi­tion, pour tous les ama­teurs d’art et de culture japonaise ! #1 — L’artiste néo-pop TAKERU AMANO révèle une nou­velle sculp­ture de sa Vénus, créée spé­cia­le­ment pour l’évènement en col­la­bo­ra­tion avec la marque ASICS , par­te­naire offi­ciel de Tokyo­saï. Une créa­tion inédite. #2 — Un aperçu de la nou­velle créa­tion de Yuni Yoshida, l’une des direc­trice artis­tiques les plus connues au Japon. Elle a créé les visuels de la cam­pagne de Lafo­ret Hara­juku à Tokyo, ainsi que des visuels pour de nom­breux artistes et marques de renom. Son style unique, qui consiste à créer des visuels inédits tout en uti­li­sant des motifs fami­liers, a attiré de nom­breux fans.

Sa nou­velle œuvre “ PLAYING CARDS ” a été pré­sen­tée l’été der­nier au musée de Séoul, en Corée du Sud, dans le cadre de l’exposition “Alchemy”, qui a reçu un accueil très favo­rable et a attiré plus de 100 000 visi­teurs. Elle a ensuite été pré­sen­tée au Lafo­ret Hara­juku au Japon l’hiver dernier. #3 — Une ins­tal­la­tion d’estampe 2.0 en pixel art par le duo d’artistes EXCALIBUR , qui rend hom­mage aux estampes tra­di­tion­nelles ukiyo-e (héri­tée d’Hokusai), repré­sen­tant près de 30 quar­tiers de Tokyo. Un dis­po­si­tif en par­te­na­riat avec l’Office du Tou­risme de Tokyo. #4 — Une ins­tal­la­tion d’art gra­phique faite par YAMANOTE YAMANOTE qui rend hom­mage à la célèbre ligne de métro du même nom. En fai­sant le tour de cha­cune des 30 sta­tions, les deux desi­gners explorent et créent leur propre vision paral­lèle de ces lieux au carac­tère unique. #5 — Une œuvre géante de l’artiste AUTO MOAI , avec ses per­son­nages sans yeux ni nez. #6 — Un concept store avec une sélec­tion poin­tue d’objets design et livres d’arts : Arti­sa­nat, objets déco, pape­te­rie, jeux, design, micro-editions… à ache­ter sur place. Un concen­tré d’Archipel dans un espace pensé spé­cia­le­ment pour l’occasion, à décou­vrir uni­que­ment le temps de Tokyosaï. Vous pour­rez décou­vrir une série d’événements dans l’événement : FOOD & DRINKS

Toute la durée du festival La dégus­ta­tion de fin­ger food avec le res­tau­rant Doki Doki, de pâtis­se­ries japo­naises grâce au Café Shiba et à une sélec­tion de sakés de qua­lité avec la Mai­son du Saké ! ATELIERS ENFANTS

Samedi et Dimanche Les ate­liers pour enfants le week-end (ate­liers créa­tifs de cus­to­mi­sa­tion orches­trés par des pro­fes­sion­nels de la petite enfance). LA NOCTURNE

Jeudi 1er Février Pro­lon­gée jusqu’à 22h le jeudi 1er février, l’exposition Tokyo­saï accueille deux per­for­mances de musique et danse contem­po­raine pour un moment spé­cial : Pro­fi­tez de l’exposition tout en décou­vrant les per­for­mances des artistes Rhyme et Tomo Mura­naka, qui éclai­re­ront les lieux le temps d’un moment pri­vi­lé­gié, où la créa­ti­vité fémi­nine sera mise à l’honneur. SOIRÉE MUSIQUE

Samedi 3 Février Une soi­rée musi­cale le samedi soir opé­rée par le label Caba­ret Recor­dings, aux manettes: DJ Masda et le duo Eris pour une soi­rée recréant les Kobako, ces petits night­clubs japo­nais très répan­dus dans la capi­tale. Les Maga­sins Géné­raux se trans­for­me­ront pour accueillir notre soi­rée en full vinyls !! INFOS PRATIQUES : Du jeudi 1er au dimanche 4 Février 2024

Ver­nis­sage le mer­credi 31 Jan­vier 2024

Jeudi avec noc­turne : 11h – 22h

Ven­dredi : 11h – 20h

Samedi : 10h – 19h + Soi­rée DJ : 19h – 00h

Dimanche : 10h – 19h

Der­nière entrée 1h avant la fermeture Aux Maga­sins Géné­raux

1 Rue de l’Ancien Canal, 93500 Pan­tin

Métro ligne 5 Tarifs Plein : 12€

Tarifs Réduit : 7€ | moins de 18 ans, étu­diants, deman­deur d’emploi, per­sonnes en situa­tion de han­di­cap et leur accompagnateur.