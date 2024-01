Sonja Delzongle, Noir comme l’orage

Un roman qui vous fulgure…

C’est la foudre, ses effets sur les humains, qui servent de fil rouge au nou­veau thril­ler de Sonja Del­zongle. Cette der­nière nour­rit une intrigue avec les réper­cus­sions de ces décharges excep­tion­nelles d’énergie. Cela va de la mort ins­tan­ta­née à la sur­vie avec plus ou moins de séquelles phy­siques, psy­cho­lo­giques, voire de nou­velles apti­tudes.

Ce récit est extrê­me­ment docu­menté sur les orages, la foudre et les dégâts qu’elle peut occa­sion­ner. La roman­cière cite et détaille, par exemple, les quatre méca­nismes de fou­droie­ment, leurs consé­quences bonnes ou mau­vaises. Elle éclaire la kérau­no­pa­tho­lo­gie, cette science qui étu­die les consé­quences sur les capa­ci­tés phy­siques et cog­ni­tives. Elle décrit éga­le­ment ces chas­seurs d’orage qui bravent le dan­ger pour sai­sir la fuga­cité de cet élé­ment naturel.

Deux tou­ristes, qui font le tour de l’île de Ré à vélo, découvrent au bord d’une plage quatre corps enve­lop­pés d’aluminium et atta­chés à de gros pieux métal­liques.

Le capi­taine Max Fon­taine, du SRPJ de La Rochelle, est réveillé par Tho­mas Ber­ge­rac, son adjoint. Celui-ci est sur place et lui demande de venir immé­dia­te­ment au grand dam de Max qui vou­lait pas­ser la jour­née avec Elsa, l’amour de sa vie, pour son anni­ver­saire.

La veille, le 21 juin, un bel orage a déferlé sur l’île. Le couple et les deux ado­les­cents sont morts fou­droyés. Près d’eux, sur un galet, l’inscription Storm. Un autre corps fou­droyé, près du phare de Chas­si­ron sur l’île d’Oléron, est éga­le­ment décou­vert par deux rési­dents, des jour­na­listes scien­ti­fiques. Il est vite iden­ti­fié. Il s’agit de Gus­tave Lang, un spé­cia­liste de Kérau­no­thé­ra­pie, fon­da­teur de Kerau­nas un centre de recherches sur les effets des orages.

Mais Max n’est pas au bout de ses peines quand on lui annonce la décou­verte de deux autres vic­times de fou­droie­ment sur les îles Madame et Aix.

Pour faire vivre son récit, l’auteure met en place une gale­rie de pro­ta­go­nistes remar­quables, que ces indi­vi­dus soient atta­chants ou repous­sants. Ils ont tous un pro­fil construit, un carac­tère authen­tique, struc­turé par une connais­sance fine de la nature humaine. Il en est ainsi du per­son­nage prin­ci­pal, le capi­taine Maxence Fon­taine, qui a un par­cours per­son­nel bien par­ti­cu­lier. Il est trans­genre et l’auteure dévoile les rai­sons qui ont motivé son évo­lu­tion, ainsi que toutes les modi­fi­ca­tions phy­siques pour pas­ser d’un sexe à un autre.

Il est confronté à une série d’énigmes et doit trou­ver les rai­sons qui motivent cette série de meurtres, les liens entre tous ces morts sur quatre des cinq îles de l’archipel de la Charente-Maritime.

Le pro­ces­sus de construc­tion de Noir comme l’orage est ter­rible. L’auteure allie péri­pé­ties et révé­la­tions, entre­mêlent les enquêtes, diver­si­fie les liens entre les pro­ta­go­nistes et n’hésite pas à mettre à mal ses enquê­teurs. Elle ini­tie une atmo­sphère oppres­sante, sombre. Les morts se suc­cèdent mais le tout génère l’envie d’en savoir tou­jours plus. Il est dif­fi­cile de lâcher ce livre de plus de 500 pages.

Tou­te­fois, au cœur de cette noir­ceur, elle laisse quelques plages plus légères, s’autorise des touches d’humour. Elle fait, par exemple, un clin d’oeil à l’association de roman­cières Les Louves du Polar, en nom­mant une com­man­dante Caba­nac. Mais elle glisse, avec l’air de ne pas y tou­cher, de nom­breuses réflexions sur l’environnement, sur les rela­tions humaines et la vie dans la société occidentale.

Noir comme l’orage est un thril­ler au thème ori­gi­nal, à l’intrigue fouillée, avec de mul­tiples rami­fi­ca­tions, riche en ten­sions, per­met­tant de lever le voile sur un uni­vers bien peu connu.

serge per­raud

Sonja Del­zongle, Noir comme l’orage, Fleuve noir, coll. “Thril­lers”, Jan­vier 2024, 560 p. — 22,90 €.