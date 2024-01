8e édition des Nuits de la lecture

Orga­ni­sées pour la troi­sième année consé­cu­tive par le Centre natio­nal du livre ( CNL ) sur pro­po­si­tion du minis­tère de la Culture pour célé­brer le plai­sir de lire, les Nuits de la lec­ture reviennent du 18 au 21 jan­vier 2024.

Cette 8e édi­tion s’articulera autour du thème du corps pour faire écho aux Jeux Olym­piques. Le corps figuré dans l’espace lit­té­raire pro­pose une infi­nité d’avatars, de méta­mor­phoses et de réflexions poé­tiques, lit­té­raires, scien­ti­fiques, socio­lo­giques et politiques…

Après Maria Pour­chet et François-Henri Dés­érable en 2022 et Marie Dar­rieus­secq en 2023, ce sont l’écrivaine et phi­lo­sophe Claire Marin et le cho­ré­graphe Ange­lin Prel­jo­caj qui por­te­ront cette 8e édi­tion.

Au cours de quatre jours et quatre nuits excep­tion­nels, c’est dans un esprit créa­tif et de par­tage, que des mil­liers d’événements seront pro­gram­més par­tout en France et au-delà des fron­tières. Ce grand rendez-vous cultu­rel de la ren­trée, ponc­tué de temps forts, sera l’occasion de pro­po­ser des ren­contres et des ani­ma­tions en biblio­thèques, en librai­ries, mais aussi dans des écoles, des musées, des lieux cultu­rels et artis­tiques, des espaces asso­cia­tifs et de soli­da­rité, des struc­tures péni­ten­tiaires ou encore des Ins­ti­tuts fran­çais, réaf­fir­mant ainsi la place essen­tielle du livre et de la lec­ture auprès de tous.

À ce jour, ce sont plus de 8 000 évé­ne­ments dans plus 4 000 lieux qui sont pro­gram­més ras­sem­blant un public tou­jours plus nom­breux autour du plai­sir de lire et du par­tage de la lecture.