Thierry Gloris & Jacques Lamontagne, Wild West — t.04 : “La Boue et le sang”

Un tableau de la véri­table conquête de l’Ouest !

La série Wild West se pré­sente sous forme de dip­tyques met­tant en scène trois per­son­nages emblé­ma­tiques de cette conquête : Cala­mity Jane, Will West et Char­lie Utter. Cala­mity Jane n’est plus à pré­sen­ter tant cette femme a mar­qué son époque.

Will West, de son vrai patro­nyme James But­ler Hickok, fut sol­dat, homme de loi et de spec­tacle avant de rejoindre, en 1876, les Black Hills avec Cala­mity Jane comme com­pagne de route. Il est assas­siné le 2 août 1876 lors d’une par­tie de poker. La com­bi­nai­son de cartes qu’il avait en main est appe­lée depuis, La main du mort.

Char­lie Utter qui a été trap­peur, guide et pros­pec­teur au Colo­rado prend un convoi en 1876 en direc­tion des Black Hills. À Cheyenne, il s’associe à Will West. En juillet 1876, il se lance dans la livrai­son de cour­rier et fait connais­sance de Cala­mity Jane.

C’est ce trio de per­son­nages authen­tiques que Thierry Glo­ris met en scène dans ses intrigues qui décor­tiquent la conquête de l’Ouest amé­ri­cain avec une vision fort dif­fé­rente de celle véhi­cu­lée par doxa offi­cielle ou Hollywood.

Le trio, employé par Aris­tote Gra­ham de l’Union Paci­fic, est en route pour Chi­cago sur les traces du tueur en série qui sévit à Mud city. Cala­mity lit le jour­nal tenu par ce tueur où il décrit les tor­tures et le meurtre de ses parents, ainsi que les tor­tures qu’il a subies.

Gra­ham, qui fait construire une ligne de che­min de fer, accueille les Buf­falo Sol­diers sous le com­man­de­ment du lieu­te­nant Bush. Ce groupe com­prend des sol­dats noirs enga­gés pour sécu­ri­ser son chan­tier contre les raids indiens.

À Chi­cago, ils retrouvent un début de piste et reviennent à Mud City. Mais, entre­temps, les ouvriers ont fait explo­ser une émi­nence rocheuse, dévoi­lant un cime­tière sacré des indiens, qu’ils enva­hissent. Les com­bats reprennent avec encore plus de violence…

Mêlant per­son­nages authen­tiques et actions de fic­tion, bien que celles-ci aient pu avoir lieu sans entrer dans la grande His­toire, le scé­na­riste dépeint avec jus­tesse un cli­mat de dévas­ta­tions, de dépos­ses­sions. Avec l’envahissement de leurs terres, les natifs se révoltent et luttent contre ces bar­bares qui ne res­pectent rien de leurs cou­tumes, de leur mode d’existence, de leurs croyances. C’est aussi la situa­tion de membres de la bri­gade des Buf­falo Sol­diers, ces Noirs enga­gés pour mater des indi­vi­dus spo­liés alors qu’eux-mêmes sont une mino­rité encore en escla­vage.

Mais, conco­mi­tam­ment, Thierry Glo­ris met en place un récit mus­clé, aux mul­tiples actions et rebon­dis­se­ments, dénon­çant la pseudo terre d’égalité quand la condi­tion est de naître avec la bonne cou­leur de peau. Par contre, l’individu qui, aujourd’hui, porte une peau orange devrait être exclu de la société.

Jacques Lamon­tagne assure un gra­phisme com­plet, du des­sin à la cou­leur. Il réa­lise des vignettes pré­cises, minu­tieuses, détaillées que ce soit pour les per­son­nages, les décors ou tous les acces­soires uti­li­sés. Ses sil­houettes de fond de cases sont construites. Il signe ainsi des planches magni­fiques, donne un tra­vail d’une beauté digne de tableaux de musées. Ses cou­leurs, adap­tées aux contextes, révèlent des pro­fon­deurs de champ, des volumes qui ravissent l’œil.

Une série de haut niveau, révé­la­trice d’une page sombre de l’humanité par des récits très struc­tu­rés et une mise en images de toute beauté.

serge per­raud

Thierry Glo­ris (scé­na­rio) & Jacques Lamon­tagne (des­sin et cou­leurs), Wild West — t.04 : La Boue et le sang, Dupuis, coll. “Grand Public”, jan­vier 2024, 48 p. — 15,50 €.