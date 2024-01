Rodolphe & Olivier Roman, Marie et les esprits

Un inté­rêt scien­ti­fique tota­le­ment occulté…

En ce début de XXIe siècle, le spi­ri­tisme est-il tou­jours aussi pré­sent qu’à la fin des années 1800 et l’aube du XXe siècle ? Il ne fait plus la Une des jour­naux ni des chaînes de télé­vi­sion les plus avides de faits divers. Pour­tant, à cette époque, les plus brillants esprits s’y inté­res­saient.

Rodolphe pro­pose un récit rigou­reu­se­ment docu­menté, basé sur des notes et des rap­ports que Pierre Curie a éta­bli lors de séance de spi­ri­tisme mené par Eusa­pia Pal­la­dino, une médium réputée.

À Var­so­vie, une petite fille a peur dans sa chambre. Elle a perdu sa grande sœur il y a deux ans et vient d’enterrer sa maman. Depuis son lit, elle entend cra­quer les marches d’escalier, des pas dans le cou­loir.

C’est, en 1905, ce récit que fait Marie Curie à Mc Nee, man­daté par la SPR (Society for Psy­chi­cal Research), pour une enquête sur les sen­ti­ments du monde scien­ti­fique face aux mani­fes­ta­tions paranormales.

Autour d’une table convi­viale, Mc Nee évoque les expé­riences en la matière. C’est le len­de­main qu’ils se retrouvent pour une séance avec cette médium ita­lienne répu­tée. Et, effec­ti­ve­ment, les par­ti­ci­pants vont vivre des moments éprou­vants. Ils vont pour­suivent avec un esprit et des méthodes scien­ti­fiques pour don­ner une réa­lité aux phé­no­mènes obser­vés… sans suc­cès.

Lorsque Pierre Curie est vic­time d’un acci­dent mor­tel le 19 avril 1906, Marie va tout faire pour entrer en contact avec lui, dans l’autre monde…

L’approche scien­ti­fique du spi­ri­tisme par le couple Curie est une par­tie impor­tante de leur vie qui a été tota­le­ment occul­tée par leurs thu­ri­fé­raires ou leurs bio­graphes. Pour­tant, ces prix Nobel n’ont pas hésité à s’investir pour trou­ver des expli­ca­tions. Pour lui sur­tout, il fal­lait, comme ils avaient décou­verts le Polo­nium, le Radium, aux pro­prié­tés igno­rées jusqu’alors, éclair­cir ce qui se cachaient der­rière ces mys­tères. Marie, comme lui, pen­sait qu’il n’y avait aucun domaine tabou, inter­dit à l’étude.

Rodolphe construit une his­toire solide, aux argu­ments convain­cants quant à l’implication de nombre de scien­ti­fiques, d’esprits brillants, de l’époque. Outre les Curie, on peut citer Paul Lan­ge­vin, Alfred Wal­lace, Charles Richet (prix Nobel de phy­sio­lo­gie et de méde­cine), Henri Berg­son (prix Noble de lit­té­ra­ture), Conan Doyle, un des plus émi­nents membres de la SPR… Vic­tor Hugo, quelques décen­nies plus tôt, avait fré­quen­tés des médiums.

Si les cou­leurs sont dues à la patte du stu­dio Cerise, le des­sin est d’Olivier Roman. Celui-ci retient, bien sûr, un trait aca­dé­mique et une mise en pages de fac­ture clas­sique. Le sujet n’autorisait guère de fan­tai­sie pour gar­der tout le sérieux du thème. Cepen­dant, il donne de belles vignettes sur les mani­fes­ta­tions déclen­chées par la médium et offre des planches fort réus­sies.

Les auteurs Cerise apporte une belle touche avec des teintes tout à fait en accord avec le sujet.

Un album très inté­res­sant sur la curio­sité de scien­ti­fiques qui osaient étu­dier tous les mys­tères que la nature pro­pose, quelles que soient leurs formes.

serge per­raud

Rodolphe (scé­na­rio), Oli­vier Roman (des­sin) & Cerise (cou­leurs), Marie et les esprits, Édi­tions Ans­pach, octobre 2023, 56 p. — 15,00 €.