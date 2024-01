L’enfant de verre (Léonore Confino & Géraldine Martineau / Alain Batis)

Un réflé­chis­se­ment cap­ti­vant, au risque de l’explicite

Il y a des cris ; tout le monde cherche un enfant ; il s’agit d’une situa­tion de détresse. Puis, contraste, on assiste à un mariage, céré­mo­nial convenu, tous les gestes les sou­rires un peu appuyés : célé­bra­tions, accom­plis­se­ment, dis­cours fort conve­nus. Mais le pro­pos tourne au drame, quand la mère se met à hur­ler.

Les invi­tés sont écon­duits dans la gêne et cha­cun se ras­sure sur cet accroc dans la toile ténue du bon­heur arti­fi­ciel. Il en est comme si les femmes de la mai­son se trans­met­taient de géné­ra­tion en géné­ra­tion une sourde et insi­dieuse patho­lo­gie. Leur com­por­te­ment a quelque chose de tendu, comme si elles étaient empreintes de quelque faille tel­lu­rique. Le fond de scène est occupé par des pan­neaux réflé­chis­sants ou trans­pa­rents, qui tremblent quel­que­fois, expri­mant la pré­ca­rité des équilibres.

Certaines scènes se déroulent der­rière ces miroirs sans tain, don­nant à voir une par­tie de ce que la scène cache ou ne montre que de façon sym­bo­lique. Peu à peu, la seconde fille de la famille appa­raît fra­gi­li­sée, sans qu’on sache si les affres qu’elle vit viennent de quelque trau­ma­tisme ou de sa propre vul­né­ra­bi­lité.

Mais, comme cher­chant à en finir avec une énigme, la repré­sen­ta­tion devient mons­tra­tive, s’approchant trop de la réso­lu­tion du mys­tère qui magné­ti­sait le pro­pos. De l’exploration sug­ges­tive du non-dit, on en vient à dire l’explosion, au risque de réduire les forces qui sous-tendaient le drame. Réussi quand il est ellip­tique, le spec­tacle finit donc par s’enliser à mesure qu’il se montre plus explicite.

chris­tophe giolito

L’enfant de verre

de Léo­nore Confino et Géral­dine Martineau