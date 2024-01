Giuliano da Empoli, Le mage du Kremlin

L’his­toire d’une funeste ascension…

Giuliano da Empoli est essayiste et conseiller poli­tique. Son essai le plus récent tra­duit en fran­çais, Les ingé­nieurs du chaos (Folio actuel n° 189), décrypte les méthodes des nou­veaux maîtres de la pro­pa­gande poli­tique.

Le mage du Krem­lin, son pre­mier roman, paru chez Gal­li­mard en 2022, a obtenu le Grand Prix du roman de l’Académie fran­çaise et le prix Honoré de Bal­zac. Il raconte l’implacable mon­tée au pou­voir d’un Vla­di­mir pou­tine à tra­vers la tra­jec­toire d’un conseiller, d’une émi­nence grise.

Le nar­ra­teur obtient un finan­ce­ment de son uni­ver­sité pour mener, à Mos­cou, des recherches sur Evgueni Zamia­tine parce qu’un vague pro­jet de réédi­tion de son prin­ci­pal livre, Nous ou Nous Autres, est dans l’air. Zamia­tine est un écri­vain russe qui a dénoncé, dès 1924, les abus du Com­mu­nisme et de sta­line. (C’est volon­tai­re­ment que je ne mets pas de majus­cule à ce patro­nyme esti­mant que ce serai faire injure à toutes ses vic­times).

Sur place, le nar­ra­teur suit des phrases, des frag­ments lit­té­raires pos­tés sur des réseaux sociaux par un cer­tain Nico­las Bran­deis. Un soir, il com­plète une sen­tence de Zamia­tine. C’est ainsi qu’il va ren­con­trer Vadim Bara­nov qui a pris sa retraite après quinze ans pas­sés au ser­vice du “tsar”, de pou­tine, contri­buant de façon déci­sive à l’édification du pou­voir de ce dernier.

Il raconte sa vie, ses grands-parents, ses parents et l’ascension d’un cer­tain agent du FSB. Ils se ren­contrent alors que Bara­nov est encore dans les cou­lisses de la télé-réalité, du théâtre d’avant-garde et l’autre direc­teur du FSB, le ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Fédé­ra­tion de Rus­sie. Bara­nov consi­dère les situa­tions par le filtre du théâtre et les acteurs poli­tiques comme des artistes. Ne définit-il pas le début du XXe siècle comme un affron­te­ment tita­nesque entre artistes, à savoir sta­line, hit­ler et Churchill ?

Tout est bon pour que les deux par­viennent à leurs fins, les coups les plus vicieux, la cor­rup­tion, les faux oppo­sants, le meurtre, la dés­in­for­ma­tion, la pro­pa­gande éhon­tée, la mani­pu­la­tion des masses, le contrôle de la vie des Russes, le com­plo­tisme, le conspi­ra­tion­nisme. La plai­san­te­rie qui cir­cu­lait en Rus­sie après la chute de sta­line reste valable aujourd’hui : le citoyen russe est soit un ancien pri­son­nier, un pri­son­nier, un futur pri­son­nier.

Le roman­cier décrit les méca­nismes qui ont amené la guerre en Tchét­ché­nie, l’annexion de la Cri­mée, la tra­gé­die du Koursk, l’utilisation des atten­tats de 1999 contre des immeubles de Mos­cou… C’est l’histoire de la Rus­sie des trente der­nières années qui défile sous les yeux du lec­teur. On com­prend les causes pro­fondes de l’invasion de l’Ukraine. Avec cette émi­nence grise, on découvre le quo­ti­dien du pré­sident de la Fédé­ra­tion de Rus­sie, un homme de plus en plus seul, voire isolé.

Ce livre, ter­miné un an avant l’invasion de l’Ukraine, est pré­mo­ni­toire Il donne une belle vision de l’aveuglement de diri­geants euro­péens inca­pables de com­prendre la menace ou copieu­se­ment arro­sés par le Krem­lin pour fer­mer les yeux.

Giu­liano da Empoli donne une des­crip­tion gla­ciale d’un sys­tème dic­ta­to­rial car sous le pseudo de Vadim Boro­nov, il dis­si­mule, en par­tie, le nou­veau Ras­pou­tine du Krem­lin, à savoir Vla­di­slav sour­kov. Un livre à décou­vrir absolument !

serge per­raud

Giu­liano da Empoli, Le mage du Krem­lin, Folio n° 7 306, jan­vier 2024, 320 p. — 8,90 €.