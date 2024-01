François Schuiten & Benoît Peeters, Les Cités Obscures — Le Retour du capitaine Nemo

Un hom­mage inspiré !

Les Cités Obs­cures, cette aven­ture édi­to­riale com­men­cée il y a qua­rante ans, sont de retour après qua­torze ans d’absence. Le duo Fran­çois Schuiten-Benoît Pee­ters livre un hom­mage à Jules Verne, le roman­cier dont l’ombre plane sur la série depuis le début.

Si les auteurs ont habi­tué leurs lec­teurs à des albums peu com­muns dans l’univers de la bande des­si­née, des albums sou­vent proches des livres d’illustrations, ils ne manquent pas, ici, de res­ter dans leur trajectoire.

Cet album est né d’un pro­jet de sculp­ture. La ville d’Amiens, ville dans laquelle Jules Verne a vécu de 1865 jusqu’à sa mort en 1905, a com­mandé une sta­tue à ins­tal­ler en 2025 lors de la célé­bra­tion du 120e anni­ver­saire de la mort de l’écrivain. Fran­çois Schui­ten a ima­giné un hybride à par­tir d’un des romans les plus célèbres du roman­cier — Vingt mille lieues sous les mers — et ce com­bat extrême entre le Nau­ti­lus et la pieuvre géante. Il com­bine machine et ani­mal dans un Nauti-poulpe. Cette sculp­ture en bronze, de dix mètres et long et sept mètres de hau­teur, est en cours de réa­li­sa­tion sous la direc­tion de Pierre Mat­ter.

Pour conce­voir cet hom­mage, Fran­çois Schui­ten a cou­ché sur le papier nombre de des­sins, ima­gi­nant l’arrivée de ce Nauti-poulpe à Amiens.

C’est lors d’une visite de Benoît Pee­ters à son ami que celui-ci est séduit par les cro­quis. Ils se pro­posent de racon­ter l’histoire de cet être fan­tas­tique, de ses liens avec Nemo, Jules Verne et Amiens. Cette ville appa­raît dans Les Cités Obs­cures sous le nom de Sama­ro­brive. C’est ainsi que, au cœur d’un étrange vais­seau, le capi­taine Nemo reprend vie. Et l’album raconte en quelques textes illus­trés par des pleines pages en noir et blanc, le retour, fai­sant la fusion avec Jules Verne et Amiens.

Une seconde par­tie est consa­crée à Paris au XXe siècle, ce roman retrouvé en 1989 quand Jean Verne, le petit-fils du roman­cier, ouvre à la dyna­mite un coffre-fort dont les clés et la com­bi­nai­son étaient éga­rées depuis long­temps. Écrit en 1863, le manus­crit est éreinté par Pierre-Jules Het­zel qui le consi­dère, après avoir publié au début de la même année Cinq Semaines en bal­lon, comme raté. Cepen­dant, plus qu’un texte convenu, c’est un roman qui n’entre pas dans la poli­tique édi­to­riale qu’il sou­haite déve­lop­per. No auteurs illus­trent avec des pleines pages des pas­sages signi­fi­ca­tifs du livre.

Avec ce type de gra­phisme qui emprunte à la gra­vure, avec ces hachures qui donnent un noir pro­fond, un relief remar­quable, les auteurs pro­posent un élé­gant album fai­sant revivre un héros emblé­ma­tique et ce brillant auteur que fut Jules Verne.

serge per­raud

Fran­çois Schui­ten & Benoît Pee­ters (scé­na­rio, des­sins et cou­leurs), Les Cités Obs­cures — Le Retour du capi­taine Nemo, Cas­ter­man, octobre 2023, 96 p. — 26,00 €.