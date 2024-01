Paul Graham, Verdigris / Ambergris

Fiat lux

Verdi­gris / Amber­gris com­plète une série d’œuvres de Paul Gra­ham fon­dée sur la fuga­cité de la vie et notre mor­ta­lité. Cette paire de livres est cen­trée sur des per­sonnes qui scrutent l’horizon infini alors qu’elles regardent la terre (vert-de-gris) et la mer (ambre gris). Dans le pre­mier volume, des images de ceri­siers en fleurs et dans le second des images de soleil cou­chant sont entrelacées.

Ces pho­to­gra­phies sont réa­li­sées dans un parc sur­plom­bant le New Jer­sey post-industriel, dans lequel Gra­ham tra­vaille depuis sept ans, et le long de la côte nord de Long Island, où il existe une longue tra­di­tion d’observation du soleil cou­chant.

Gra­ham prend ces objets arché­ty­paux de la beauté natu­relle – et leurs obser­va­teurs – pour for­mer un exa­men stra­ti­fié de la façon de voir et d’apprécier la beauté du monde. Alors que les por­traits des obser­va­teurs de l’horizon sont cap­tu­rés avec une clarté digne de l’heure d’or, les images entre­la­cées de chaque volume ont été cor­rom­pues par le pro­ces­sus de leur création.

Dès lors, la caméra peine à assem­bler une repré­sen­ta­tion cohé­rente. Mais avec cette nou­velle série éblouis­sante, Gra­ham embrasse les failles de ses outils pour évo­quer la fuga­cité de la vie, son émer­veille­ment mais aussi sa disparition.

jean-paul gavard-perret

Paul Gra­ham, Ver­di­gris / Amber­gris, Mack, Londres, 2024, 136 p. — 85.00 $.