Vincent Almendros, Sous la menace

Monstre va

Vincent Almen­dros est un auteur de la nou­velle géné­ra­tion dans la lignée de Jean Eche­noz, Chris­tian Oster et Jean-Philippe Tous­saint. Son art poé­tique se résume en ce qu’il pré­cise : “Ecrire. Puis ratu­rer. Et recom­men­cer. Pour le reste, on verra bien ce que ça devient.” Le prouve son nou­veau roman qui une nou­velle fois s’attache à décrire l’infiniment petit pour un effet de sens plus grand.

Celui qui à l’âge de 13 ou 14 ans venait de lire un poème qui l’avait bou­le­versé avait tenté de com­prendre com­ment, avec des mots, un auteur avait pu pro­vo­quer cela. Il a pris une feuille et un stylo pour com­men­cer à écrire et n’a plus arrêté.

Par exemple, son pre­mier roman Ma chère Lise, rap­pe­lant Lolita, impres­sion­nait déjà par la maî­trise de la nar­ra­tion et l’économie de mots. Son nou­veau roman est tou­jours aussi mini­ma­liste. Il emporte le lec­teur dans un huis clos des sen­ti­ments et des petits secrets de famille. Cha­cun dans son livre dévoile ce qui ne déroge pas à une règle particulière.

S’y raconte quelque chose d’intime, que le roman­cier ne modi­fie tou­jours par rap­port au réel ou qu’il invente pour res­sem­bler du vécu. Ici, le nar­ra­teur âgé de onze ans passe déjà aux yeux de sa géni­trice pour un voyou. Il n’est pas bien dans sa peau : “des poils duve­teux des­si­naient, sous mon nez, les pré­mices d’une mous­tache. Mes épaules s’étaient élar­gies et de rebu­tants bou­tons d’acné gra­ve­laient mon front et mes joues. Au col­lège Irène-Joliot-Curie, on se moquait de moi.“

Et en consé­quence, pour exis­ter, il ne rate pas les bêtises qui s’offrent à lui mal­gré ou à cause de cette mère . Elle nelle sup­porte plus et ne manque pas de lui faire savoir, même si dans une cer­taine logique le fis­ton ne s’en sou­cie guère.

Les épi­sodes s’enchainent avec drô­le­rie — enfin presque. Car, et entre autres, le père a été vic­time d’un acci­dent et depuis “Dès que nous allions le voir, nous fai­sions un cro­chet par le Jar­di­land de Changy-en-Vexin pour lui ache­ter des fleurs.” Une plante que la mère confie mal­gré tout à l’insupportable gar­ne­ment qui lui en fait voir de toutes les cou­leurs.

Plus par­ti­cu­liè­re­ment depuis que le prin­ci­pal du col­lège cette mère a convo­quée pour lui signi­fier : il n’a plus le droit de remettre les pieds dans l’établissement jusqu’au conseil de discipline.

Dans cette his­toire, entre autres d’une sœur et d’un grand père, la mater­nelle après tout fait ce qu’elle peut. La bou­gresse per­sé­vère en lieu et place d’un père sévère. Elle le garde à l’œil car comme l’enfant se pro­clame lui-même “Avec l’arrivée de la puberté, j’étais en train de deve­nir un monstre”.

Et c’est ainsi que nous assis­tons à sa nais­sance. Il reste sans qua­li­tés. Bien des bémols seront émis. Mais il s’agit désor­mais d’un Monstre, monstre à demi. A Almen­dros d’en faire allé­gaence et le contraire.

jean-paul gavard-perret

Vincent Almen­dros, Sous la menace, Edi­tions de Minuit, 2024, 144 p. — 17,00 €