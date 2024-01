Christophe Leclerc, Gary Cooper — Personne n’est parfait

A la recherche de la perfection

Gary Cooper fut consi­déré comme un homme “juste trop bien pour être vrai ” par Ernest Heming­way. Celui-là triom­pha dans tous les genres même si le doute l’habitait tant sur les plan de sa car­rière, de son talent, de son mariage que de sa reli­gion.

Mâle Alpha à l’éducation euro­péenne, il rêvait d’être cow­boy dans le Mon­tana mais devint star à Hol­ly­wood, s’y affi­cha avec les plus belles femmes de la Cité des Anges dans des voi­tures de luxe. Il col­lec­tionna Gau­guin et Renoir grâce à ses suc­cès et cachets dans des films d’aventure ou mélo­drames, et du wes­tern (qui lui vau­dra ses deux Oscars) à la comédie.

Séduc­teur impé­ni­tent avide d’amours faciles, celui qui incarna plu­sieurs visages de l’Amérique sut qu’il ne serait jamais un saint. Et Leclerc rap­pelle que ce n’est peut-être pas un hasard si, dans ses der­niers films, il incarna des hommes inquiets et en quête de rachat.

Cet essai dévoile le des­sus ou le des­sous des cartes d’un acteur à la dimen­sion par­ti­cu­lière. Tra­vailleur acharné, il sut tou­jours briller à l’écran où sa per­son­na­lité et son jeu don­naient un regard neuf sur les genres qu’il abor­dait. et dont il fut tou­jours un des rois parmi bien des reines.

jean-paul gavaard-perret

Chris­tophe Leclerc, Gary Cooper — Per­sonne n’est par­fait, Edi­tions Caa­pricci, jan­vier 2923, 120 p. — 11,50 €.