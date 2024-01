Marion Montaigne, Nos mondes perdus

Comment a-t-on connu les dinosaures ?

Comment, à par­tir de fos­siles, des humains ont-ils déduit que la Terre avait été habi­tée par des espèces impres­sion­nantes ? Qui a inventé le terme de dino­saure ? Marion Mon­taigne répond…

Tout com­mence en 1993 quand, ado­les­cente, l’auteure revoit pour la cin­quième fois Juras­sic Park. Ce film la marque, l’amène à réflé­chir sur des ques­tions fon­da­men­tales telles que la vie, la mort, la rela­ti­vité des choses et des évé­ne­ments. Le temps passe et, fas­ci­née par les films catas­trophes, elle finit par réa­li­ser, après de bonnes doses d’angoisse, que les his­toires racon­tées dans ces pro­duc­tions sont très dis­cu­tables d’un point de vue scien­ti­fique.

Elle va alors tra­quer des infor­ma­tions, se docu­men­ter aux meilleures sources, se spé­cia­li­ser dans la vul­ga­ri­sa­tion scien­ti­fiques pour com­prendre com­ment l’humanité a évo­lué. Elle va cher­cher à retra­cer l’évolution des connais­sances, com­ment ont été posées les bases de la paléontologie.

Elle découpe son album en six cha­pitres aux titres très évo­ca­teurs de l’esprit de ses recherches, com­men­çant pour illus­trer les décou­verte des pre­miers fos­siles par : “Où l’homme com­prend que les fos­siles ça ne se mange pas.”, ou encore : “Où les Amé­ri­cains dyna­mitent notre repré­sen­ta­tion des dino­saures.“

Marion Mon­taigne s’emploie à expli­ci­ter la suite des décou­vertes plus ou moins erra­tiques menées par des scien­ti­fiques, des curieux, depuis le début de l’humanité. Elle part des pre­miers habi­tants confron­tés à des trou­vailles étranges, puis trace le lent che­mi­ne­ment vers une connais­sance plus ou moins éla­bo­rée en fonc­tion des époques et des contextes.

Elle qui aurait sou­haité une car­rière scien­ti­fique aborde avec pas­sion un volet qui inter­roge sur un futur pro­bable. Quelles traces l’humanité d’aujourd’hui peut-elle lais­ser dans l’avenir ? Quid des bâti­ments construits avec des maté­riaux dégra­dables rapi­de­ment, des œuvres qui ne sur­vi­vront pas à un envi­ron­ne­ment rendu dif­fi­cile par trop de cha­leur ou de froid ?

Avec une nar­ra­tion mêlant gags et don­nées scien­ti­fiques, elle remet à plat les connais­sances sur ces dino­saures qui occupent une place de choix dans l’imaginaire. Elle pose les dif­fé­rentes étapes de ce volet scien­ti­fique ; de trou­vailles en tâton­ne­ments, elle montre la pro­gres­sion de la pen­sée dans ce domaine, les fon­da­teurs fran­çais tels que Buf­fon et Cuvier, les bri­tan­niques Buck­land et Owens… Mais, elle dénonce l’ego de ces mes­sieurs pour écar­ter une concur­rence sur­tout féminine.

Le gra­phisme qui n’emprunte pas à l’académisme offre une belle palette pour la mise en scène de nom­breux gags. Un livre-graphique sur l’étude d’un volet scien­ti­fique, le che­mi­ne­ment de cher­cheurs et l’intérêt de tels domaines. Passionnant!

serge per­raud

Marion Mon­taigne, Nos mondes per­dus, Dar­gaud, novembre 2023, 208 p. — 24,50 €.