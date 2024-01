Michael Collins, The Nuclear Sublime

Pendant et après

Pour Michael Col­lins, l’énergie nucléaire est l’incarnation du sublime. Et l’auteur de pré­ci­ser : “La peur et la crainte tra­versent notre expé­rience du sublime”.

Il a pho­to­gra­phié pen­dant trois ans les inté­rieurs des réac­teurs nucléaires et des cen­trales élec­triques du Royaume-Uni. Cela donne a voir l’état actuel et l’avenir de l’industrie nucléaire bri­tan­nique sou­vent cachés au public.

Ses pho­to­gra­phies grand for­mat montrent entre autres le cœur d’un réac­teur opé­ra­tion­nel, le sto­ckage des déchets nucléaires, les salles de contrôle et d’instrumentation, le pro­ces­sus de déman­tè­le­ment des anciens sites. Les images cap­turent de manière ludique la palette de cou­leurs enfan­tines et les tuyaux aux côtés des motifs et tex­tures abs­traits de l’infrastructure complexe.

Elles repré­sentent la vaste échelle des espaces aus­tères res­sem­blant à des cha­pelles et des détails com­plexes tels que des pan­neaux de com­mande rouillés avec des éti­quettes ban­cales. Elles révèlent aussi les contrastes entre la taille monu­men­tale et les hau­teurs de l’effort scien­ti­fique avec la réa­lité des équi­pe­ments et des inté­rieurs par­fois pous­sié­reux, usés, obso­lètes et dépassés.

En effet, une pro­por­tion impor­tante des cen­trales nucléaires bri­tan­niques hors ser­vice est tou­jours exis­tante, et en rai­son des pro­blèmes liés à leur déclas­se­ment une grande par­tie de l’infrastructure et des équi­pe­ments d’origine res­tent presque intacts. Contrai­re­ment à la pra­tique indus­trielle consis­tant à effa­cer ses ves­tiges plu­tôt que de les monu­men­ta­li­ser, des élé­ments impor­tants de l’archéologie de l’énergie nucléaire res­tent pré­sents. Et c’est aussi effrayant que spectaculaire.

jean-paul gavard-perret

Michael Col­lins, The Nuclear Sublime, RRB Pho­to­books, jan­vier 2024, 174 p. — 30,00 £.