Typhaine Garnier, Vide-Grenier

L’espiègle et l’inexorable

Liant comique et gra­vité dans ses licences poé­tiques, Typhaine Gar­nier met le point ultime à tout ce qui doit res­ter d’essentiel lorsqu’il s’agit de faire le vide. Le tout en cinq packages : “fra­gile, Tout-venant, Ne pas ouvrir 1 et 2 et Fins de série” avant de s’achever par un Index de listes sym­boles d’une hybri­da­tion déli­cieu­se­ment confon­dante là où des sou­rires ratés s’alignent der­rière tubes et boîtes par­fai­te­ment alignés.

Tout est construit sous forme de sortes de petites annonces de jadis afin de pré­sen­ter les choses à céder de manière inso­lite — que ce soit une “pro­thèse à ouï-dire” ou une “fin de vie en famille” - sui­vies de l’indication du lieu géo­gra­phique où est censé se situer l’élément pro­posé, que ce soit Mouille­pied, Belle Vie en Auge ou Néant-sur-Yvel.

L’ensemble est grevé de détails aussi épi­neux (au besoin) que drôles au sein de listes, poèmes, chan­sons, comp­tines avec une foule de déca­lages pour estour­bir le pas­se­reau qu’est tout lecteur.

Néolo­gismes et réfé­rences — de Hergé à l’auteure de L’Amant — créent un bur­lesque qui trans­forme le bio­gra­phique en farce et (auto)dérision. Ce qui n’empêcha à l’émotion de poindre quand l’occasion se fait sen­tir. Mais tou­jours dans un exer­cice de pudeur afin d’éviter le pathos.

Cette fila­ture d’implosion dans nos cré­pus­cules devient l’Aleph de tous les âges. Cela résonne aussi un peu comme une suite de péti­tions de prin­cipes dégin­gan­dés qui luttent contre des déi­fi­ca­tions dou­teuses et bien des opiums des peuples et des oppri­més. Avant qu’un silence abys­sal et un blanc plus lus­tral que ceux d’un Beckett n’arrivent.

Avant cela, le déver­soir ne cesse de fonc­tion­ner. Non sans séduc­tion et emprise poé­tique où tous les robi­nets sont ouverts tant par les mots que leurs tour­nures espiègles, effron­tées voire bien plus.

jean-paul gavard-perret

Typhaine Gar­nier, ide-Grenier”, des­sins d’Onuma Nemon, édi­tions Lur­lure, 2023, 96 p. — 17,00 €.