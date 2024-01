Stéphane Mahé, Mood

Terri­toire de l’errance

Stéphane Mahé sait cap­ter d’une mélan­co­lie bre­tonne le nec plus ultra sous forme de légende. Le cœur du livre consiste à en dépendre. La réa­lité se trans­forme en fic­tion qui, au lieu de la dépeu­pler, la sub­sume d’apparitions fan­tas­ma­tiques.

Nous tou­chons par cette manière de légen­der la Bre­tagne au fan­tas­tique, au mythe. Com­plice des ombres, Mahé se fait l’écumeur de lumière au cœur de la nuit.

Tout se recrée et se trans­forme en des pans d’ombres d’où jaills­se­nit ça et là les cou­leurs. Si bien que l’émotion devient la sœur de l’imaginaire au sein d’un tel voyage aux confins des pay­sages.

Un songe s’érige et le regar­deur s’y égare, s’y perd. Dans ce ter­ri­toire de l’errance, une fable se déploie sous la lune et tout devient orphique.

Ombres, ténèbres mais aussi et varia­tions chro­ma­tiques lumi­neuses évoquent des para­dis per­dus et enfouis qui renaissent. Au bord des abîmes quelque chose renaît. C’est là, ça n’a jamais été dans des vibra­tions cré­pus­cu­laires et cor­pus­cu­laires. Du réel ne reste pus qu’un roman noc­turne. Mais il n’a rien de délé­tère.

Tout devient de l’ordre d’une magie là où, comme écrit le poète Yvon Le Men, “la nuit qui fait la lumière” crée aussi le rêve dans la cris­tal­li­sa­tion d’instants plus ou moins sus­pen­dus dans les ombres de larges éten­dues désolées.

Des sil­houettes en sur­gissent pour ouvrir — qui sait ? — à des scènes déli­cieu­se­ment éro­tiques afin que de l’obscure jaillissent des vibra­tions exquises là où “rien n’a lieu que le lieu” (Mal­larmé). Il devient inat­tendu, doux et fra­gile.

Halos, lueurs scin­tillent là où appa­raissent des sirènes qui deviennent les ensor­ce­leuses. Elles théâ­tra­lisent l’espace de leur rédemp­tion sinon pro­mise du moins espérée.

jean-paul gavard-perret

Sté­phane Mahé, Mood, Édi­tions de Juillet, 2023, 92 p.