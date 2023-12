Martial Rossignol, Julie au gré du vent

Martial Ros­si­gnol et les effacements

Lorsque qu’il aborde le por­trait de femme, Mar­tial Ros­si­gnol quitte pro­gres­si­ve­ment des prin­cipes les plus habi­tuels de l’Imaginaire frac­tal. Théo­ri­que­ment, il pro­pose un voyage vers une décrue puisque des bar­rières viennent limi­ter l’apparition de la nudité Mais de fait, par de tels seuils, les femmes sont embal­lées comme des bon­bons. Leur cel­lo­phane s’entrouvre ou les fait devi­ner par transparence.

L’appa­rente dis­so­lu­tion est un piège auquel s’ajoute par­fois l’usage de la cou­leur. Les modèles, quel que soit leur âge, deviennent une conso­la­tion plus qu’une sup­plique. Du monde ne reste que leur visage ou leur buste qui sou­vent, dans la blan­cheur, semble tout dire voire plus puisque — selon Blan­chot — “tout pro­fé­rer c’est aussi pro­fé­rer le silence”. C’est ce qui advient ici en des pré­sences captivantes.

Centre et absence, lieu de concen­tra­tion et d’abandon de la pré­sence, l’image en sa musique du silence sug­gère une terre pro­mise mais exempte a priori de toute pos­ses­sion. De tels por­traits pro­posent néan­moins une révé­la­tion à par­tir de quoi tout pour­rait recom­men­cer.

Mais avant cet éven­tuel avè­ne­ment, Mar­tial Ros­si­gnol crée une extinc­tion néces­saire à l’apparition d’une lumière incon­nue et blanche au moment de l’absolu dénue­ment dif­féré dans cet art du voile. Il sug­gère selon une naï­veté feinte.

Ainsi l’image n’ajoute rien, n’élargit rien, mais agit autre­ment ; elle ren­voie à l’affolement que pro­duit la femme à mesure qu’elle sort de sa cachette.

jean-pau gavard-perret

Mar­tial Ros­si­gnol, Julie au gré du vent, Chez l’auteur, 2023, 100 p.