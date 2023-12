Blaise Lesire, Opuscule navrant

Le livre pares­seux comme un miroir

Dans la lignée des sur­réa­listes belges, Blaise Lesire écrit un livre qui devrait être à la fois celui des hor­reurs et des lumières, des ver­tiges donc de femmes nues, fausses ingé­nues mais réelles tueuses. Un livre aussi qui se lit séance tenante en l’ouvrant à n’importe quelle page mais qui serait aussi “un livre pares­seux comme un miroir, les odeurs en plus.“

Enfin, il serait l’ouvrage de la fin de l’humanité et e recom­men­ce­ment de l’homme selon de meilleurs plans que celui de le créer à l’image de Dieu — sachant désor­mais où toutes les reli­gions mènent.

Tour­menté et sans solu­tions, le Mar­quis de l’Orée sait que ceux qui en pro­posent sont des far­ceurs et ceux qui les concré­tisent, des ter­ro­ristes. Et il n’est pas jusqu’à toutes nos hypo­thèses à être dou­teuses sauf bien sûr celle de notre médio­crité.

L’auteur plonge dans le sombre même si, “posant sa canne sur l’océan pour se tenir au sérieux” , il ne se veut pas seule­ment misan­thrope même s’il sait que le bon­heur est une insa­nité. Mais pour nous ras­su­rer : “je me suis peut-être trompé.”, écrit-il — même s’il a soin d’ajouter : “je ne dis pas que c’est comme ça mais c’est aussi comme ça”. Preuve que la cause est enten­due. L’auteur nous met dans son sac. Qui ras­su­rons nous, comme une cer­taine chaise, est percé.

jean-paul gavard-perret

Blaise Lesire, Opus­cule navrant, Edi­tions Cac­tus inébran­lable, Amou­gies, 2023, 182 p. — 20,00 €.