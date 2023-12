Olivier Merle, Les Entrailles du mal

Quand le chas­seur devient une proie

De chas­seur, Hubert Grimm devient une proie. Il ignore qui le pour­chasse et pour quelles rai­sons. En pre­nant l’inversion d’une situa­tion habi­tuelle dans le thril­ler, le roman­cier amène son héros à une intros­pec­tion, à enquê­ter sur lui-même. Le lec­teur va ainsi, entrer plus avant dans la vie du per­son­nage prin­ci­pal, mieux cer­ner les causes qui motivent son pes­si­misme, sa soli­tude, sa dif­fi­culté à expri­mer ses sen­ti­ments.

Il est tor­turé et les affaires où il se plonge de façon obses­sion­nelle n’aident pas à trou­ver une cer­taine séré­nité. On com­prend un peu mieux son atti­tude quand on découvre enfin ce qu’il a vécu et ce qu’il vit.

Après l’éprouvante enquête rela­tée dans Le Manoir des sacri­fiées (XO Édi­tions –2022 ; Pocket — 2023), le com­man­dant Grimm a retrouvé la PJ de Rennes. En ren­trant chez lui, il a res­senti un malaise, comme s’il était épié. Il trouve une lettre lui qui, à part des fac­tures, ne reçoit jamais rien. Le contenu, deux lignes, est à la fois sibyl­lin et mena­çant : “Tu es fier de ce que tu as fait ? L’heure des comptes a sonné.“

Il ne com­prend pas qui lui en veut ainsi. Mais, il se sent en dan­ger et prend le maxi­mum de pré­cau­tions lorsqu’il est dehors. C’est à Mont­pel­lier, où il va presque chaque week-end pour voir son fils et Aman­dine qui se remet très mal du drame vécu l’an der­nier, qu’il reçoit un sms : “Tu as fui ton appart ? Tu as peur de moi ? Tu as bien rai­son. ”

C’est un de ses adjoints qui le met sur une piste. Grimm a fait mettre en pri­son le neveu d’un proxé­nète serbe qui tient un bar dans la ville. Il est soup­çonné de divers tra­fics mais la police reste impuis­sante à le prou­ver. Il est asso­cié à un Viet­na­mien, un véri­table tueur.

C’est en enquê­tant sur eux que Grimm découvre l’ombre de celui, insai­sis­sable et machia­vé­lique, qui le plonge dans l’enfer…

Pour enri­chir son intrigue déjà bien four­nie en péri­pé­ties et rebon­dis­se­ments, Oli­vier Merle intro­duit une affaire de cor­rup­tion dans le com­mis­sa­riat. La figure du ripou, assez clas­sique dans les romans et dans les films — figure que Phi­lippe Noi­ret a porté au pinacle — ajoute une phase à l’enquête en la frei­nant, en la tor­pillant.

Entouré par trois col­la­bo­ra­teurs, Oli­vier Merle lève le voile sur les moti­va­tions, sur la vie pri­vée de cha­cun, don­nant des per­son­nages de chair et d’os. Avec des séquences assez fortes, l’introduction d’un sup­plice chi­nois par­ti­cu­liè­re­ment sadique, Oli­vier Merle livre un remar­quable roman, un thril­ler dont il est dif­fi­cile de se déta­cher tant la ten­sion est forte.

lire un extrait

serge per­raud

Oli­vier Merle, Les Entrailles du mal, XO Édi­tions, coll. “Thril­ler”, octobre 2023, 352 p. — 20,90 €.