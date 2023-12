Le joueur

Pour que ces mots parlent encore plus fort et afin de dis­tri­buer leur sagesse par­ti­cu­lière, Yves Arauxo refuse de les tas­ser. Son éco­no­mie est celle du court frag­ment voire de l’aphorisme.

C’est comme s’il lan­çait des paroles en l’air pour mieux les ramas­ser car ce qu’il écrit nous est pré­cieux. Pour preuve, un seul exemple per­met de com­prendre la vérité impli­cite d’un tel livre : “Qui a dit qu’il fal­lait faire quelque chose, qu’il fal­lait être quelqu’un ? Dans le jar­din les arbres ont poussé”. Si bien qu’ici méta­phores et litotes font le travail.

La langue qui se prête à trop d’éloquence, l’auteur l’épure avec humour dans le moindre comme l’essentiel là où il s’agit moins d’émerger du fran­çais à pro­pre­ment par­ler que de l’ “Hori­zon vide du à dire” (Huserl) qui reste le vrai sujet de la lit­té­ra­ture.

Plu­tôt que de le rem­plir, Arauxo en redes­sine les contours. Et le lan­gage crée le concret qui échappe au pur ration­nel afin de créer du sens imprévu par le mou­ve­ment. L’auteur, de ce fait ne raye pas le monde mais en grave les seuils vola­tiles qui nous échappent.

Voilà enfin une écri­ture active qui sous cou­vert de dis­traire la pen­sée en pro­pose des défis.

jean-paul gavard-perret

Yves Arauxo, Un idiot devant l’étang, Cac­tus inébran­lable édi­tions, 2023, 60 p. — 12,00 €.