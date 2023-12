Zidrou & Frank Pé, Le Marsupilami de Frank Pé et Zidrou — “La Bête” tome 2

Un bel hom­mage à la créa­ture mythique de Franquin

Le Mar­su­pi­lami est le nom donné par André Fran­quin à cet ani­mal pro­di­gieux qu’il a fait naître en Palom­bie et décou­vrir par Spi­rou et Fan­ta­sio en 1952. Après de mul­tiples aven­tures ima­gi­nées par son créa­teur, le petit ani­mal est devenu le héros d’une série Le Mar­su­pi­lami vu par…

Zidrou et Frank Pé se sont empa­rés du per­son­nage et ont déjà com­mis un album paru chez Dupuis en octobre 2020. Ils pro­posent la suite dans le Bruxelles des années 1950.

À Bruxelles, en ce mois de décembre 1955, Fran­çois, est élevé par sa mère. Il est le fils d’un sol­dat alle­mand et, à ce titre, sou­mis à nombre de vexa­tions. Il recueille tous les ani­maux per­dus et trans­forme la mai­son en mini-zoo. C’est ainsi qu’il trouve cette étrange bête échap­pée d’un cargo à Anvers, venue se réfu­gier dans la Capi­tale. Il l’appelle Lange Staart (Longue queue). Mais les agents de la four­rière le cap­turent.

Depuis, Fran­çois ne mange plus, ne quitte plus son lit. Il en veut ter­ri­ble­ment à sa mère qui a laissé prendre cet ani­mal auquel il s’est atta­ché. Puis c’est l’arrivé du pro­fes­seur Sneut­vel­mans, un expert en cryp­to­zoo­lo­gie qui découvre que cet ani­mal mythique est décrit par un prêtre sous le nom de Cola-Cola. Mais le pro­fes­seur s’affole, demande la mise en qua­ran­taine car l’animal est atteint de la mala­die de la queue flasque, une patho­lo­gie trans­mis­sible à l’homme.

Sou­dain, Fran­çois sort de son cha­grin, de son lit et décide d’aller déli­vrer son cher Lange Staart. Juché sur un che­val buveur de bière, il part à l’assaut de la fourrière…

C’est une gale­rie de pro­ta­go­nistes pit­to­resques que pro­posent les auteurs. Comme les enfants de l’école de Fran­çois, Boni­face, leur ins­ti­tu­teur, qui s’éprend de la mère de Fran­çois. Le pro­fes­seur est tru­cu­lent comme le vété­ri­naire en charge des soins des ani­maux cap­tu­rés, des agents char­gés de les gar­der…

L’intrigue est effi­cace sans être celle d’un thril­ler. Mais, la ten­sion est de mise. Ce petit gar­çon plein de bons sen­ti­ments peut-il lut­ter contre les adultes ? Zidrou offre des dia­logues savou­reux, d’un humour exquis, qu’il truffe d’expressions bruxel­loises. Bien que leur sens soit per­cep­tible, un lexique en fin de volume donne une tra­duc­tion française.

Le gra­phisme est une suite de planches toutes plus réus­sies les unes que les autres. Si le des­sin est élé­gant, d’une belle tenue, la mise en cou­leur réa­li­sée par Elvire de Cock illu­mine l’ensemble avec ses teintes douces. Les vues de Bruxelles sont magni­fiques et les auteurs replacent les objets et les décors des années 1950. C’est ainsi que l’on retrouve ces objets oubliés, un jour­nal de Tin­tin, un film de James Dean à l’affiche d’un cinéma…

Un album attrac­tif, une his­toire d’une belle sen­si­bi­lité tout en mon­trant un côté dif­fi­cile de l’après Seconde Guerre mon­diale. Et la ten­dresse fait un bien fou dans le contexte actuel.

feuille­ter l’album

serge per­raud

Zidrou (scé­na­rio), Frank Pé (des­sin) & Elvire de Cock (cou­leurs), Le Mar­su­pi­lami de Frank Pé et Zidrou — La Bête tome 2, Dupuis, coll. “Grand Public”, octobre 2023, 208 p. — 35,00 €.