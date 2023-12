Neige (Pauline Bureau)

Ini­tia­tions syl­vestres enchanteresses

De chaque côté des gra­dins, ce sont des images de forêt qui sont pro­je­tées. Quand le rideau s’ouvre, des bou­leaux appa­raissent plon­gés dans la pénombre et dans la brume.

L’espace du pla­teau est par­tagé entre le champ sil­vestre ouvert, et le domaine fermé qui est celui de la res­ti­tu­tion de brèves scènes qui expliquent ou com­plètent les évé­ne­ments vécus au pré­sent parmi les arbres : ce sont des moments vécus à la ville, là où les êtres sont ins­crits dans l’ordre de conven­tions, ne peuvent par suite pas être libé­rés. Ini­tia­le­ment on per­çoit un jeu de miroir, le reflet don­nant l’impression d’être auto­nome, comme dans un tableau d’Edward Hop­per dans lequel les per­son­nages seraient ani­més d’un fré­mis­se­ment exis­ten­tiel. Il s’agit d’un des effets de magie, dis­crets mais sen­sibles, du spectacle.

Une jeune fille subit les injonc­tions inces­santes de sa mère, puis s’y dérobe pour ten­ter de se joindre aux acti­vi­tés ini­tia­tiques de ses amis, les­quels se donnent rendez-vous nui­tam­ment dans les bois. On assiste à une rup­ture : mère et fille acceptent la sépa­ra­tion, tan­dis que le père retrouve le goût de la vie et de sa com­pagne. Le récit d’émancipation ne concerne pas seule­ment les per­sonnes les plus jeunes. Il se décline selon dif­fé­rentes teintes à divers âges de la vie.

Ce conte pour tous pro­cède d’une écri­ture libre, dyna­mique, poé­tique. On est ancré dans le réel, d’où émergent des méta­phores, dans le lit des­quelles le noir, le sang, l’eau, notam­ment prennent une valeur sym­bo­lique, en laquelle cha­cun trou­vera une réso­nance dans la tona­lité propre de ses émotions.

