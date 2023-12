René Belletto, Jean-Sébastien Bach

Bach ground

Belleto réap­pa­rait après de longues années d’absen ce. Depuis L’Enfer, il est ques­tion beau­coup de musique dans ses romans. Et ce n’est pas éton­nant de le retrou­ver ici en com­pa­gnie de Bach.



L’écri­vain est en effet musi­cien et musi­co­logue pas­sionné, gui­ta­riste. Et il pro­pose ici une série de brefs para­graphes consa­crés à l’art, à l’oeuvre, à la vie, et aux inter­pré­ta­tions du com­po­si­teur en ouvrant au pas­sage d’autres voies sur la lit­té­ra­ture.

Celle de Bel­letto répond aux obses­sions mono­thé­ma­tiques, aux répé­ti­tions, ren­ver­se­ments, ou fugues et fuites et aux recherches du com­po­si­teur qui, selon l’auteur, donne l’impression “d’être devenu un autre” pour en dire plus sur l’être humain.

Il est d’ailleurs le pre­mier à par­ler expli­ci­te­ment de lui-même dans ses œuvres où l’obsession se mue en des­tin et où la mort est pré­vue dans sa pro­gram­ma­tion. Bref, il y a aussi et par avance du Kleist et du Kafka chez Bach. Et ce, avec la musique pour conso­lante en atten­dant la conso­la­tion de Dieu, même si l’amour sauve qui peut.

Bel­letto rap­pelle à ce titre le chant que Bach écri­vit à l’intention de sa deuxième épouse : « Si tu es près de moi / J’irai avec joie / Vers ma mort et vers mon repos / Com­bien ma mort serait heu­reuse / Tes douces mains fer­me­raient mes yeux fidèles. »

Si bien que, pour un tel auteur, tout l’art de Bach demeure une lutte pour la vie, dès que, orphe­lin, il a dû tra­vailler pour rame­ner à la mai­son l’argent de sa sub­sis­tance puis s’est épuisé pour se faire une place musi­cale (la pre­mière toutes époques et toutes caté­go­ries confon­dues) pour nour­rir sa propre famille.

jean-paul gavard-perret

René Bel­letto, Jean-Sébastien Bac, P.O.L édi­teur, novembre 2023, 112 p. — 14,00 €.