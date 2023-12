Jean van Hamme & Aimée de Jongh, Ricard Efa, Christian Durieux, José Luis Munuera, Emmanuel Bazin, Dominique Bertail, Djief, Miséricorde

Sept récits surprenants !

Jean van Hamme, qu’on ne pré­sente plus comme scé­na­riste du haut de ses 45 mil­lions d’albums ven­dus, entre quelques-unes des plus grandes séries de BD, a écrit nombre de nou­velles. Il a choisi de publier sept d’entre elles, écrites entre 1968 et 2008, mises en images par des figures de la bande dessinée.

L’ange de misé­ri­corde met en scène un écri­vain de romans popu­laires qui découvre que le dénoue­ment publié n’est pas celui, cruel, qu’il a ima­giné. Le vol d’Icare montre que la pré­ci­pi­ta­tion amène une inévi­table chute.

Les dents de l’amour applique, à la lettre, une tendre expres­sion. Les bre­telles défie le pro­grès face à la des­ti­née. Com­ment avoir sa sta­tue sur la place Joa­chim XIII ? Ce n’est pos­sible que par une suite de mal­en­ten­dus.

Le piège raconte com­ment une redou­table marieuse réus­sit son plus grand défi. Adios, ami­gos relate les déboires à vou­loir dis­po­ser d’un scoop.

Ces courts récits, sans rap­port entre eux, pro­posent des bijoux nar­ra­tifs tour à tour tendres, pétillants, adroits, féroces, voire cruels mais tou­jours sur­pre­nants dans leur déve­lop­pe­ment et dans leur dénoue­ment. Le che­mi­ne­ment du récit est impla­cable pour toute cette gale­rie de per­son­nages éton­nants.

Le gra­phisme est assuré par sept illus­tra­teurs qui donnent une atmo­sphère par­ti­cu­lière à cha­cune de ces nouvelles.

Un album fort plai­sant à décou­vrir pour l’humour qui se dégage de chaque texte, un humour noir sou­vent, et pour une belle vitrine du savoir-faire de des­si­na­teurs qui comptent aujourd’hui.

serge per­raud

Jean van Hamme (scé­na­rii), Aimée de Jongh, Ricard Efa, Chris­tian Durieux, José Luis Munuera, Emma­nuel Bazin, Domi­nique Ber­tail, Djief (gra­phisme), Misé­ri­corde, Dupuis, coll. “Grand Public”, novembre 2023, 96 p. — 16,95 €.