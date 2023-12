Michèle Aubrière, Le Cousin

Une his­toire “simple”

On pou­vait dire que c’était écrit d’avance. Mais l’héroïne Camille ne pou­vait le devi­ner. Au décès dévas­ta­teur de son grand frère, l’arrivée d’un cou­sin loin­tain lui redonne des rai­sons de vivre et d’espérer. Elle n’a que onze ans et lui 23 ans : le piège est en place, il n’a plus qu’à se refer­mer.D’autant que tout com­mence par des jeux inno­cents mais très vite ils tournent au mari­vau­dage où for­cé­ment des jeux de séduc­tion s’induisent. Mais au roman­tisme de l’enfant fait place le viol de l’adulte et ce, pen­dant pus de trois ans.

Michèle Aubrière a trouvé les mots pour créer la puis­sance de ce roman qui n’en est pas un. L’auteure à tout mis d’elle mais il lui a fallu du temps pour pou­voir péné­trer les pro­ces­sus de dégra­da­tion face à l’addiction sexuelle de celui dont elle assura si l’on peut dire le gîte, le cou­vert et assure même le net­toyage de ses méfaits.

Car tout ne peut avoir lieu que dans le silence. Il assas­sine autant que la mort et le viol. Et tout concorde à ce qu’il per­dure — cha­cun y trou­vant son compte sauf celle qui pour­tant y est réduite.

L’auteure est indu­bi­ta­ble­ment une écri­vaine. Son écri­ture est confon­dante de jus­tesse et de vérité dans cette bas­cule exis­ten­tielle. Pre­nant un parti pris béha­viou­riste, elle crée une per­cée dans la psy­ché des per­son­nages selon un pro­ces­sus lit­té­raire d’ouverture sur un sys­tème de pré­hen­sion de de clô­ture.

Cela devient un film lent où tout le monde se mure dans le silence, un film d’action où tout demeure caché. Mais dans tous les cas, c’est le mâle qui com­mande. De la femme, il obtient ce qu’il veut. Et la femme répond, prise dans la qua­dra­ture d’un enfer sans fin. Il y eut ainsi pour la femme l’amour qui fas­cine et pour l’homme le désir qui la tue.

jean-paul gavard-perret

Michèle Aubrière, Le Cou­sin, Edi­tions des Femmes — Antoi­nette Fouque, 2024, 128 p. — 13,00 €.