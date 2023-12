Valère Novarina, Les personnages de la pensée

Le lan­gage de la chair

Avec sa pièce Les Per­son­nages de la pen­sée, Nova­rina pénètre à nou­veau dans notre grotte, celle des sou­bas­se­ments du lan­gage pour le creu­ser, en explo­rer les gale­ries et dit-il “ouvrir l’espace des mots pour y décou­vrir des cavernes insoup­çon­nées.“

Selon l’auteur, nous sommes des ani­maux vivants dans cette grotte “et qui ne s’attendaient pas à avoir la parole”. C’est ce mys­tère qu’il explore dans son théâtre. Des mots s’y mettent en mou­ve­ment là où il “n’y a pas de lieu de la pen­sée.” Et ici les mul­tiples per­son­nages faits de la chair des mots parlent à eux-mêmes de ce qui n’a pas reçu de nom.

Chez Nova­rina, tout reste ainsi pos­sible, pro­bable, immi­nent mais sans qu’on sache ce qui va sor­tir, ce qui va se pas­ser. Quelque chose avance, se pré­cise sans qu’aucun sens ne se coa­gule vrai­ment. On ne sait pas qui parle. Demeure un bour­don­ne­ment par pro­li­fé­ra­tions, scan­sions, attaques, excès de paroles.

Ecrire devient une relance à per­pé­tuité dans une opé­rette, un opéra, une opé­ra­tion – enten­dons ouver­ture. Ecrire est donc d’une cer­taine manière nier. Et nier sur­tout les évi­dences. Il faut que “ ça ” sorte par les trous de la langue, dans cette reprise inces­sante contre l’absence et le vide que le lan­gage vient com­bler même s’il ne se referme jamais, même s’il n’est que l’avalanche d’une pen­sée qui échappe au moment même où elle naît.

Ce texte reste donc un abîme du sens, la sodo­mie du Père et de tous les re-pères. “La chair de l’homme (pour reprendre un de ses titres) est à ce prix.

jean-paul gavard-perret

Valère Nova­rina, Les per­son­nages de la pen­sée, P.O.L édi­tions, novembre 2023 ‚288 p. — 18,00 €.