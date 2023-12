La Reine des neiges (Hans Christian Andersen / Johanna Boyé)

Un flo­ri­lège expli­cite, qui a perdu sa symbolique

Une robe dia­phane se dresse sur le pla­teau ; elle com­mence à voler. C’est celle de la Reine des neiges, qui en par­lant de ses mys­té­rieux pou­voirs ins­talle une atmo­sphère de magie. L’histoire de Kay et de Gerda est racon­tée par la grand-mère, qui annonce l’amplification du rôle joué par les trolls dans l’adaptation de Johanna Boyé et d’Elisabeth Ven­tura.

Celles-ci insèrent des pro­pos d’intention poé­tique sur le théâtre, sur les rêves, sur l’écriture et sur la langue. La diver­sité des per­son­nages, les par­ties chan­tées font de ce conte fan­tas­tique une comé­die musi­cale, dont la cohé­rence est assu­rée par l’odyssée de Gerda, accom­pa­gnée de per­son­nages sou­vent bien­veillants, et par le rôle inter­mit­tent de la nar­ra­trice, qui nous ramène à la fiction.

Si le spec­tacle est bien ficelé, s’il tient en haleine les enfants, s’il par­vient à don­ner corps au per­son­nage magique de la Reine des neiges en l’humanisant, il souffre de satu­rer son pro­pos, en expli­ci­tant à l’excès le sens des évé­ne­ments qu’il repré­sente.

Le choix de la nar­ra­ti­vité, de l’incarnation de per­son­nages forts, de la for­mu­la­tion de la nature et des ensei­gne­ments de la quête de la jeune fille occulte les aspects sym­bo­liques du conte d’Andersen : la froi­deur ration­nelle des miroirs, oppo­sée à la cha­leur des liai­sons spon­ta­nées dont la forêt consti­tue le cadre fan­tas­ma­tique, le rôle ini­tia­tique des bri­gands, qui incarnent la néces­sité du contact avec le mal, de même que les flo­cons de neige qui entourent le châ­teau. Bref, le texte d’Andersen a gagné en huma­nité, en lisi­bi­lité, mais il a perdu son aspect spi­ri­tuel et allégorique.

chris­tophe giolito

La Reine des neiges

d’après Hans Chris­tian Ander­sen

Adap­ta­tion : Johanna Boyé et Éli­sa­beth Ven­tura

Mise en scène : Johanna Boyé

Avec Jérôme Pouly, Domi­nique Parent, Suliane Bra­him, Danièle Lebrun, Adrien Simion, Sefa Yeboha, Elisa Erka, Léa Lopez, Claïna Clavaron.

Scé­no­gra­phie Caro­line Mexme ; cos­tumes Marion Reb­mann ; lumières Cyril Manetta ; musique ori­gi­nale et son Mehdi Bou­rayou ; tra­vail cho­ré­gra­phique Johan Nus ; magie Vincent Wüthrich ;maquillages et coif­fures Julie Pou­lain ; assis­ta­nat à la mise en scène Sté­pha­nie Froeliger.

Au Théâtre du Vieux-Colombier

21, rue du Vieux-Colombier, 75006 PARIS