Jean Dufaux & Paul Teng, Complainte des Landes perdues — Cycle 4, Tome 3 : “La Folie Seamus”

Un com­bat contre le mal de plus en plus difficile

Dans ce troi­sième tome du der­nier cycle de cette fresque construite autour de la sor­cel­le­rie, le scé­na­riste place son héroïne dans une situa­tion cri­tique une fois de plus. Mais, ici, elle a perdu tout sou­tien et c’est seule qu’elle doit agir et agir vite. Elle se retrouve à com­battre de tous côtés, même au sein de sa propre famille.

Une fois encore Jean Dufaux réus­sit l’alchimie déli­cate entre récit d’aventures, de magie, de légendes où les sen­ti­ments s’exacerbent. Il donne un épi­sode au contenu dense, aux élé­ments qui s’imbriquent par­fai­te­ment entre eux retrou­vant des fon­de­ments du début de la série com­men­cée en… jan­vier 1993. Son récit ne s’essouffle pas mais, au contraire, s’enrichit par les nom­breux rebon­dis­se­ments dont l’auteur n’est pas avare.

Fillette, Aylissa uti­lise la puis­sance malé­fique d’un arte­fact pour tuer sa mère. Deve­nue adulte, elle n’a de cesse de s’affirmer dans le clan des Sudenne, tenant tête à son père, Lord Heron. Elle a envoûté Sea­mus et le fait accu­ser du meurtre de son amant. Sio­ban retrouve Sea­mus, ce Che­va­lier du Par­don dont elle est si proche, dans sa cel­lule. Il a été condamné à mort par le vote des chefs de clans et doit être exé­cuté sous quarante-huit heures.

Sio­ban se fait confir­mer le ver­dict par Lord Heron et dis­pose de deux jours pour trou­ver l’assassin. Mais Aylissa ne veut pas lâcher sa proie et mani­pule tout le monde, y com­pris Sea­mus le pous­sant à…

Le des­sin minu­tieux de Paul Teng ren­force la puis­sance de ce scé­na­rio grâce à une mise en images par­ti­cu­liè­re­ment tra­vaillée. Son goût pour le détail, sa pré­ci­sion dans toutes les com­po­santes fait mer­veille. Les visages, les pos­tures, les vête­ments et équi­pe­ments sont très étu­diés et retrans­crits dans les meilleures condi­tions pos­sibles.

Le mise en cou­leurs est l’œuvre de Béran­gère Mar­que­breucq qui réa­lise un très beau tra­vail tant sur les per­son­nages que sur les décors.

Un nou­veau tome qui ren­force tout le plai­sir que l’on peut res­sen­tir à suivre les péri­pé­ties fort nom­breuses de cette saga par­ti­cu­liè­re­ment bien construite, avec sa gale­rie de pro­ta­go­nistes aux carac­tères bien trem­pés et ses mises en images tou­jours très réussies.

serge per­raud

Jean Dufaux (scé­na­rio), Paul Teng (des­sin) & Béran­gère Mar­que­breucq (cou­leurs), Com­plainte des Landes per­dues — Cycle 4, Tome 3 : La Folie Sea­mus, Dar­gaud, octobre 2023, 56 p. — 15,95 €.