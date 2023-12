Christophe D’Hallivillée, Mondoshima, notre film

Sauvés par l’amour

Nous voici presque mal­gré nous rame­nés à un espace de la dépo­si­tion s’agissant du corps en tant qu’objet de perte et de résur­rec­tion. L’amour secret vient une fois de plus affir­mer son auto­rité car il est au bord du monde et de son explo­sion.

Mais de quel corps s’agit-il ? De qui est ce corps ? Voilà la ques­tion, la ques­tion dan­ge­reuse puisqu’il s’agit de celle de l’identité. Sur­git dans cette Apo­ca­lypse l’effacement des genres, races et rôles. Et ce, même si une femme qui aimait un homme est aimé par un autre et fina­le­ment le lui rend bien.

L’espace qui jouxte le couple est obs­cur en sa clarté. Mais le lec­teur ne peut plus sor­tir de la cre­vasse lumi­neuse que font ce livre et les superbes pho­to­gra­phies de Jeanne-Marie Sens qui « embaume » le corps de la Prin­cesse et de son Prince de sub­sti­tu­tion au mirage de leurs ressemblances.

S’y glissent des indices comme au fond d’un jeu de piste pour la résur­rec­tion de monde. Même si la sen­sa­tion la plus forte est de l’ordre du retrait.

Néan­moins, chaque héros devient l’icône dont l’aura reste indélébile.

jean-paul gavard-perret

Chris­tophe D’Hallivillée, Mon­do­shima, notre film, pho­to­gra­phies de Jeanne-Marie Sens, édi­tions L’un l’autre, 12 dédembre 2023, 56 p. — 17,50 €