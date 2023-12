Steve Berry, Malone

Des his­toires inédites de Cot­ton Malone

Ce volume réunit deux novel­las et deux nou­velles, écrites entre 2006 et 2012, autour de Cot­ton et de Cas­sio­pée Vitt.

Cot­ton Malone est un ancien mili­taire qui mène des mis­sions pour le compte du Magel­lan Billet, un dépar­te­ment très dis­cret du minis­tère de la Jus­tice des États-Unis. Cas­sio­pée Vitt est une riche héri­tière qui ren­contre Malone lors d’une de ses mis­sions. Impli­qués, leurs pre­miers contacts sont assez dif­fi­ciles mais les choses s’apaisent au point de…

Pour La Signa­ture de l’amiral, ce sont des liens fami­liaux qui vont ame­ner le héros à enquê­ter à Haïti. Scott, le troi­sième mari de Gin­ger, la sœur de l’épouse de Cot­ton, est retrou­vée noyée près de Cap-Haïtien, la capi­tale de l’île. Scott, un homme char­mant, est tou­jours engagé dans une arnaque. Donc sa mort pour­rait ne pas être acci­den­telle…

L’Or du diable donne la vedette à un ancien col­lègue de Malone qui a dû démis­sion­ner des ser­vices secrets après avoir été mis en cause par son res­pon­sable et par le héros. Il pour­suit sa ven­geance en pis­tant son res­pon­sable parti au Chili. Là, il va se trou­ver confronté à des réfu­giés d’un genre bien par­ti­cu­lier, issus de l’Allemagne nazie…

Dans L’Évasion des Bal­kans Cas­sio­pée Vitt est en situa­tion très cri­tique quand elle arrive sur un chan­tier de fouilles archéo­lo­giques en Bul­ga­rie, met­tant au jour des élé­ments de la civi­li­sa­tion des Thraces, car… Le Châ­ti­ment du diable amène Malone dans un petit État d’Asie gou­verné par un chef qu’il connaît bien. Il arrive alors que celui-ci a décidé de brû­ler tous les livres de son pays, sauf le Coran. Cepen­dant, il sauve un volume dont il fait cadeau au biblio­phile qu’est Malone, Les Contes de Can­ter­bury dans une édi­tion de 1602. Mais, il lui donne aussi les moyens de mettre hors d’état de nuire Ous­sama ben Laden…

Chaque texte est l’occasion d’approcher une docu­men­ta­tion éru­dite sur les per­son­nages qui struc­turent le récit, que ce soit Chris­tophe Colomb, Mar­tin Bor­mann le bras droit d’Hitler, les Thraces, Ben Laden et les énigmes qui s’attachent à cha­cun d’eux.

L’usage de la nou­velle, du texte court, impose au roman­cier un rythme sou­tenu, une vita­lité dans son récit en allant presque à l’essentiel. Et bien que Steve Berry pro­pose habi­tuel­le­ment des romans au nombre de pages bien res­pec­table, il montre ici un art de la nar­ra­tion solide et addic­tif en signant des his­toires pal­pi­tantes. Un bien beau recueil !

serge per­raud

Steve Berry, Malone, tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Sophie Bastide-Foltz, le cherche midi, coll. “Thril­ler”, novembre 2023, 224 p. — 16,00 €.