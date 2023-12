Pierre de Ronsard, Œuvres complètes I, II

Ronsard poète fondamental

Com­ment en dou­ter ? Et cette réédi­tion des oeuvres com­plètes le prouve : Ron­sard est bel et bien le poète lyrique de et des amours.

Certes, si ses Odes ins­pi­rées par les poètes antiques célèbrent la beauté de la nature et de la vie, ses poèmes sont sou­vent adres­sés à des femmes aimées en un sen­ti­ment de com­mu­nion qui reflète l’esprit de la Renais­sance. Son­nets pour Hélène dédiés à Hélène de Sur­gères, une jeune femme que Ron­sard a aimée et cour­ti­sée en est l’exemple absolu.

Ces son­nets célèbrent la beauté, la grâce et l’intelligence d’Hélène, tout en expri­mant les sen­ti­ments d’amour et de désir de Ron­sard pour elle. Tout se dit et se joue en un style élé­gant et raf­finé. Et ce, avec maî­trise par­faite des formes poé­tiques et entre autres une atten­tion par­ti­cu­lière por­tée aux détails et aux images évocatrices.

Pour autant, l’envergure de son oeuvre ne se limite pas à une suite de frag­ments amou­reux. Pour preuve, son Dis­cours des misères de ce temps. Ce pam­phlet poli­tique cri­tique l’état de la France à l’époque des guerres de reli­gion. Ron­sard dénonce les vio­lences, les des­truc­tions et les souf­frances infli­gées par les guerres de reli­gion, ainsi que l’incapacité des diri­geants à mettre fin à ces conflits.

Il exprime éga­le­ment sa tris­tesse et sa colère face à la dégra­da­tion de la culture et des arts en France.

Preuve que cer­tains pro­blèmes de notre temps se retrouvent déjà chez lui. D’où la néces­saire relec­ture d’une oeuvre qui rap­pelle “nihil novum sub sole”.

L’amour en pre­mier lieu. Mais pas que.

jean-paul gavard-perret

Pierre de Ron­sard, Œuvres com­plètes I, II, Édi­tion de Daniel Ména­ger & Michel Simo­nin, Gal­li­mard, collec­tion Biblio­thèque de la Pléiade, 2024.