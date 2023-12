Simona Nobili, Histoires cachées

Dans le coeur des femmes et des villes

Simona Nobili aime les his­toires urbaines qu’elle pré­sente à l’aide de por­traits qui sont autant d’autoportraits subli­més ou trans­for­més. Et ce, à tra­vers les lumières, les ombres, les his­toires cachées, les moments par­ti­cu­liers au sein des villes.

La pho­to­graphe romaine capte les regards intenses qui lui donnent l’idée qu’à tra­vers eux il existe comme une his­toire à racon­ter.

Et — qui sait ? — de mieux com­prendre le monde et sur­tout de se connaître elle-même.

En numé­rique ou ana­lo­gique, Simona Nobili suit libre­ment son ins­tinct. Chaque photo s’articule comme un mono­logue inté­rieur et une sorte de méta­phore (mais pas seule­ment) de la soli­tude et de l’isolement social au milieu du grouille­ment des cités.

jean-paul gavard-perret

Simona Nobili, His­toires cachées, L’Oeil de la Pho­to­gra­phie, Paris, décembre 2023.