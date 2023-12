Marie-Helène Prouteau, 12 poètes contemporaines de Bretagne

Les cla­meurs des forets et de l’océan

La Bre­tagne compte pour défendre et illus­trer la poé­sie des auteures impor­tantes. Cécile Gui­varch, Denise Le Dan­tec, Lydia Padel­lec, Jac­que­line Saint-Jean sont des poé­tesses majeures mais, proches de cet empy­rée, Méré­dith Le Dez, Ghis­laine Lejard, Bri­gitte Maillard, Nicole Laurent-Catrice, Anne Bihan, Marie-Josée Chris­tien, Chan­tal Cou­liou, Gué­nane et Ghis­laine Lejard font plus que bonnes figures.

De telles créa­trices tissent à leur façon des micro­cosmes par­fois en intenses dis­so­nances pour explo­rer les ter­ri­toires de leur mytho­lo­gie per­son­nelle selon divers types de chan­sons de geste. L’eau et la terre forgent le socle sur lequel les auteures fondent leur monde et créent les états de ce qui fait la matière de l’existence entre argiles, sédi­ments, phos­pho­res­cences du gra­nit et de l’océan.

Tout sur cette terre magné­tique est pro­pice au déploie­ment de la matière phy­sique et métaphysique.

Et si, pour chaque être, l’âge venu amène son propre hori­zon à la la perte, l’âme de telles poètes per­met à celle de cha­cun de res­ter une matière fluide, soli­di­fiée par­fois en moraines et pol­ders tec­to­niques. De telles femmes ailées tracent les voies d’une forme de dérive mais aussi créent des visions. Elles tiennent autant à la terre de Bre­tagne qu’à celles qui les habitent et les évoquent si bien.

Cet ensemble et ce choix ne vont pas sans un enga­ge­ment pro­fond de l’action poé­tique menée sur divers registres. Cha­cune des femmes pré­sen­tées ici cherche son par­cours et son mys­tère. Autant par la per­cep­tion du dehors marin et tel­lu­rique que par l’imprévu qui se cache sous Ys.

C’est aussi une manière de son­der le cos­mos intime, les forces obs­cures de la vie et de relier l’espace et le temps, la nais­sance et la mort, le clair à l’obscur.

jean-paul gavard-perret

Marie-Helène Prou­teau, 12 poètes contem­po­raines de Bre­tagne, Les Édi­tions Sau­vages, col­lec­tion La Pen­sée Sau­vage, 2023, 116 p.