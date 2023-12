Luigi Ghirri & Ivo Rambaldi, Italia in Miniatura

Le grand et le petit

Entre la fin des années 1970 et le milieu des années 1980, Luigi Ghirri a réa­lisé une série de pho­to­gra­phies réflexives sur le pay­sage de son Ita­lie natale, le tout dans l’enceinte d’un seul parc à thème à Rimini, en Émilie-Romagne. La des­ti­na­tion tou­ris­tique popu­laire” Ita­lia in Minia­tura” pré­sente des maquettes des prin­ci­paux monu­ments natu­rels et archi­tec­tu­raux d’Italie, réunis dans une proxi­mité surréaliste.

Ghirri a pho­to­gra­phié ce monde fabri­qué avec une sen­si­bi­lité carac­té­ris­tique pour la coïn­ci­dence visuelle et l’ironie, l’illusion et la réa­lité, l’ambiguïté et l’artific.e Réflé­chis­sant sur les pro­ces­sus de rétré­cis­se­ment et de repré­sen­ta­tion de la pho­to­gra­phie, ces images sont des plus ludiques et les plus convain­cantes sur le plan concep­tuel de Ghirri.

Ce nou­veau livre pré­sente l’intégralité de la série “In Scala” de Ghirri, enri­chie de nom­breuses images inédites, et les met en dia­logue avec le tra­vail du fon­da­teur et concep­teur du parc, Ivo Ram­baldi. Les cartes, cro­quis, col­lages et images de réfé­rence de ce der­nier, réa­li­sés offrent une explo­ra­tion ana­logue des pos­si­bi­li­tés et des para­doxes de la minia­tu­ri­sa­tion.

Du dia­logue entre ces tra­vaux méti­cu­leux de repré­sen­ta­tion et de fabri­ca­tion, se découvre que « c’est peut-être dans cet espace même, celui de la fic­tion totale, que se cache la vérité » (Ghirri).

jean-paul gavard-perret

Luigi Ghirri & Ivo Ram­baldi, Ita­lia in Minia­tura, Mack Books, 2024, 160 p. — 65 $.