Corbeyran & Gabor, Un monde oublié T.01

Au temps des dinosaures…

Deux hommes, au cœur d’une cabane située dans une région gla­ciaire, s’interrogent sur le contenu de ces feuillets récu­pé­rés dans un Ther­mos en bon état. Ils se demandent si ce manus­crit, signé de Bowen Tyler et Lys La Rue, n’est pas un canu­lar.

Ce récit com­mence en pleine Pre­mière Guerre mon­diale quand Bowen, un ingé­nieur tra­vaillant dans l’entreprise de construc­tion navale de son père, quitte la Cali­for­nie pour inté­grer une esca­drille de com­bat aérien en France. Le navire, atta­qué pat un sous-marin alle­mand, coule. Bowen réus­sit à mon­ter dans une barque et sauve Lys, une jeune femme. Repê­chés par un cargo anglais, ils sont de nou­veau la cible du même U-boot. Mais l’équipage s’empare du sous-marin fai­sant pri­son­niers ce qui reste des hommes après le combat.

C’est avec ce sous-marin qu’ils veulent rejoindre une terre. Un sabo­teur détruit une par­tie des ins­tru­ments et la bous­sole indique une direc­tion pro­blé­ma­tique. Après quelques temps, ils aper­çoivent des falaises qui semblent infran­chis­sables. Quand ils peuvent enfin trou­ver une faille, d’énormes sur­prises les attendent…

Les Édi­tions Glé­nat s’emparent d’une par­tie de l’œuvre pro­li­fique d’Edgar Rice Bur­roughs sur­tout connu comme le père de Tar­zan. Mais ce n’est pas le seul héros à qui il a donné vie puisqu’il s’imposait d’écrire un roman tous les deux mois.

Le pré­sent récit ini­tie le cycle sur l’univers de Cas­pak, cette terre délais­sée. Dans ce livre, l’auteur revi­site les thèmes de l’évolution, des mondes per­dus, un sujet qui était dans l’air du temps qui a nourri, par exemple, Un Monde perdu de Conan Doyle (paru en 1912).

La réa­lité est très pré­sente et sert à construire l’histoire. Ainsi, les États-Unis sont entrés en guerre contre l’Allemagne le 6 avril 1917 et Bur­roughs s’attelle à la rédac­tion de ce livre à l’automne de la même année. Son héros part en France pour s’engager dans une esca­drille.

Il pré­sente les Alle­mands comme des indi­vi­dus n’ayant ni pitié, ni huma­nité en fai­sant cou­ler un navire trans­por­tant des femmes et des enfants. Par contre, les Anglais ont énor­mé­ment de qua­li­tés. Il montre éga­le­ment une défiance envers le socia­lisme, le com­mu­nisme qui com­mence à étendre son influence.

On retrouve le héros cher à l’auteur, à savoir un homme blanc, intré­pide, Anglo-Saxon, doté d’un fort sens de l’honneur, loyal tant dans ses enga­ge­ments que pour son pays. Il est pour l’individualisme, prêt à impo­ser son mode de vie aux mondes qu’il découvre.

Cor­bey­ran adapte ce texte en res­pec­tant l’esprit, gar­dant un ton un peu apprêté, ancien, la manière d’écrire de cette époque, mais moder­ni­sant quelque peu. Il rééqui­libre, par exemple, les rap­ports du couple de per­son­nages prin­ci­paux, Bowen et Lys. Il les fait com­plé­men­taires. Il reprend le rythme des actions, mul­ti­pliant les rebon­dis­se­ments sans temps mort. Les nau­fra­gés doivent se méfier sans cesse, le dan­ger est partout.

Gabor, bien connu des ama­teurs de bande des­si­née, assure un excellent des­sin, que ce soit dans la pre­mière par­tie avec les navires, les com­bats navals, ou avec toutes les com­po­santes de ce monde sans évo­lu­tion. Il donne des décors, une faune, une flore, des pay­sages d’une grande beauté et d’une belle inven­ti­vité.

Un tra­vail de belle fac­ture servi par une mise en cou­leurs qui mobi­lise le savoir-faire de Hiroyuki Oshima.

Un dos­sier éru­dit, signé par Patrice Loui­net, éclaire des pans de la vie d’Edgar Rice Bur­roughs et une par­tie de l’œuvre du roman­cier amé­ri­cain.

Une his­toire où aven­tures et actions se conjuguent pour un agréable moment de lec­ture agré­menté de plus par un gra­phisme attractif.

serge per­raud

Cor­bey­ran (scé­na­rio d’après le roman d’Edgar Rice Bur­roughs), Gabor (des­sin) & Hiroyuki Oshima (cou­leur), Un monde oublié T.01, Glé­nat, coll. “24x32”, octobre 2023, 64 p. –15,50 €