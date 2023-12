La pre­mière régente

Contrai­re­ment à une idée répan­due, la pre­mière régente, au sens plein et juri­dique du terme, ne fut pas Blanche de Cas­tille ou Anne de Beau­jeu, mais Louise de Savoie, la mère de Fran­çois Ier, bien oubliée de nos jours. Et fort injus­te­ment car elle mar­qua l’histoire de son temps.

C’est ce que démontre la belle bio­gra­phie que lui consacre Aubrée David-Chapy.

Tout d’abord par l’éducation soi­gnée qu’elle donna à son fils, Fran­çois d’Angoulême. Une édu­ca­tion qu’elle reçut elle-même à la Cour de France, selon tous les cri­tères de la fin du XVème siècle : let­trée, huma­niste, clas­sique ; laquelle pré­para fort bien le futur roi de la Renais­sance.

Cette impli­ca­tion annon­çait la place fon­da­men­tale que Louise allait tenir auprès du sou­ve­rain : la deuxième, bien après celle dévo­lue à la reine Claude. Et une place immi­nem­ment poli­tique, à la fois au sein du Conseil, dans le pro­to­cole royal et lors de ses régences.

Car c’est bien là le cœur de cette his­toire qu’analyse Aubrée David-Chapy. Tou­jours à la recherche d’une légi­ti­mité (elle n’est ni fille ni épouse de roi), Louise béné­fi­cia, en l’exploitant, de son sta­tut de mère de Fran­çois Ier, lequel lui conféra, par actes juri­diques, des pou­voirs réels lors de ses guerres en Ita­lie, et sur­tout lors de sa cap­ti­vité en Espagne.

Cet épi­sode per­met à Aubrée David-Chapy d’analyser les arcanes de la monar­chie des Valois, qui ne cesse d’affirmer son auto­rité sur le pays et à l’égard du Par­le­ment, à la fois appui et rival de la régente.

Femme au royaume de la loi salique. Femme de pou­voir, de lettres, d’art : Louise de Savoie fut tout cela en même temps. Elle méri­tait donc cette bio­gra­phie, à la fois scien­ti­fique et accessible.

fre­de­ric le moal

Aubrée David-Chapy, Louise de Savoie. Régente et mère du roi, Passés/composés, octobre 2023, 304 p. — 23,00 €.